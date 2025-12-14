Таропрогноз на 15–21 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Друга половина грудня — час, коли більшість подій виходить на завершальний етап. Таро на період 15–21 грудня підсвічує теми відповідальності, внутрішньої зрілості та готовності відпустити зайве. Для когось це тиждень підбиття підсумків, для когось — момент остаточного вибору, а для декого — несподіваний шанс, який варто не проґавити. Карти радять рухатися повільніше, але усвідомлено.

Прогноз Таро на 15–21 грудня

Овен — Імператор

Тиждень контролю, структури й відповідальності. Вам доведеться взяти на себе лідерську роль або прийняти остаточне рішення. Добрий період для управління, фінансів і встановлення правил.

Телець — Дев’ятка Кубків

Задоволення, комфорт і внутрішнє задоволення. Ви отримуєте результат, на який розраховували. Гарний тиждень для радості, маленьких винагород і вдячності собі.

Близнята — Вісімка Мечів

Внутрішні обмеження заважають рухатися вперед. Карта радить змінити погляд на ситуацію: вихід є, але він починається з рішення не боятися.

Рак — Король Пентаклів

Стабільність, надійність і підтримка. Ви або самі стаєте опорою, або отримуєте її від авторитетної людини. Вдалий тиждень для фінансових і робочих питань.

Лев — Суд

Пробудження й важливі висновки. Настає момент чесно подивитися на минуле та прийняти рішення, яке вплине на майбутній рік. Можливі знакові новини.

Діва — Десятка Жезлів

Перевантаження і втома. Ви взяли на себе забагато. Тиждень вимагає зменшити темп, делегувати і не тягнути чужі обов’язки.

Терези — Поміркованість

Баланс і гармонізація. Ви поступово вирівнюєте ситуації у стосунках і справах. Не поспішайте — м’який підхід дасть найкращий результат.

Скорпіон — Диявол

Спокуси, залежності або складні емоційні прив’язки виходять на поверхню. Карта не лякає, а вказує: настав час побачити правду і звільнитися від того, що тримає.

Стрілець — Трійка Кубків

Період радості, спілкування й підтримки. Тиждень сприятливий для зустрічей, святкових подій, примирень і теплих розмов.

Козоріг — Колесо Фортуни

Події змінюються швидше, ніж очікувалося. Доля підкидає несподіваний поворот. Будьте гнучкими — удача працює на тих, хто не чинить опір змінам.

Водолій — П’ятірка Пентаклів

Можливе відчуття нестачі або сумнівів. Карта радить не закриватися: допомога й підтримка поруч, якщо дозволити її прийняти.

Риби — Жриця

Тиждень інтуїції, тиші й внутрішніх відповідей. Не все потрібно озвучувати. Довіряйте відчуттям, спостерігайте й не поспішайте з висновками.

Тиждень 15–21 грудня готує до завершення року через усвідомлення й очищення. Карти Таро радять не форсувати події, а уважно подивитися на те, що вже дозріло до фіналу. Для одних знаків це період стабільності, для інших — внутрішнього прориву або звільнення від старих обмежень. Головне — чесність із собою та готовність прийняти зміни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

