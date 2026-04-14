Таропрогноз на 15 квітня 2026 року: день вибору, напруги і нових шансів

15 квітня — день, коли емоції можуть загострюватися, а ситуації вимагатимуть чіткої позиції. Карти Таро показують: зараз не вийде залишатися осторонь — доведеться або діяти, або прийняти наслідки бездіяльності.

Це день рішень, які впливатимуть на майбутнє. Для когось він стане точкою прориву, для когось — моментом завершення важливого етапу.

Таропрогноз на 15 квітня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — П’ятірка Мечів

Овнам варто бути обережними у конфліктах. День може принести напруження, суперечки або ситуації, де перемога буде сумнівною. Краще обирати стратегію, а не емоцію.

Телець — Десятка Пентаклів

Тельцям день приносить стабільність і підтримку. Це хороший час для фінансових рішень, сімейних питань і зміцнення позицій.

Близнята — Паж Кубків

Близнятам день обіцяє приємні емоції і новини. Можливі нові знайомства, легкість у спілкуванні і несподівані пропозиції.

Рак — Вежа

Ракам варто бути готовими до різких змін. День може зруйнувати старі плани або ілюзії, але це відкриє шлях до нового.

Лев — Король Жезлів

Леви отримують шанс проявити лідерство. День сприяє активним діям, рішучості і впевненості.

Діва — Дев’ятка Мечів

Дівам варто звернути увагу на тривоги. Не всі страхи мають підстави. Важливо не накручувати себе і шукати раціональні пояснення.

Терези — Трійка Пентаклів

Терезам день приносить співпрацю і розвиток. Це хороший час для роботи в команді і нових ідей.

Скорпіон — Смерть

Скорпіонам доведеться відпустити щось важливе. Це трансформаційний момент, після якого почнеться новий етап.

Стрілець — Лицар Кубків

Стрільцям день приносить романтику, емоції і натхнення. Можливі приємні зустрічі або пропозиції.

Козоріг — Імператор

Козорогам варто діяти чітко і структуровано. День підходить для прийняття важливих рішень і контролю ситуації.

Водолій — Сімка Кубків

Водоліям варто уникати ілюзій. Не всі варіанти, які здаються привабливими, є реальними.

Риби — Зірка

Рибам день приносить надію і відновлення. Це час внутрішнього спокою і віри в майбутнє.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.