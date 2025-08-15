- Дата публікації
Таропрогноз на 15 серпня 2025 року: рівновага для Тільців, натхнення для Водоліїв
Цього дня Місяць у Тельці створює потужну енергію благополуччя та ясності. Карти Таро підказують: використайте момент, коли ваш внутрішній ритм зливається з ритмом Всесвіту — саме в такому балансі народжуються нові можливості.
15 серпня — це день, коли потрібно діяти зі спокоєм і відкритим серцем. Карти Таро вказують на необхідність поєднати емоційний комфорт з рішучістю, щоб рухатися вперед з впевненістю і ясністю.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку
Овен — Четвірка жезлів (перевернута)
Можливий зсув у середовищі, де раніше панувала стабільність. Не бійтеся нового — будьте відкритими до адаптації.
Телець — Диявол (перевернутий)
Відмова від внутрішніх обмежень принесе довгоочікуване полегшення. Зараз — час звільнення.
Близнята — Паж жезлів
Нові пропозиції або ідеї сьогодні можуть прийти раптово. Будьте чутливими до внутрішнього вогню натхнення.
Рак — Королева кубків (перевернута)
Емоційна напруга може вимагати уваги. Полегшення прийде через відкритий діалог і чесні почуття.
Лев — Туз жезлів
Яскравий початок нового проєкту або події, яка заряджає енергією. День сприятливий для творчості й активності.
Діва — П’ятірка мечів
Конфлікти можуть виникнути на рівні слів чи позицій. Використовуйте розум, а не впертість, щоб зберегти баланс.
Терези — Шістка жезлів
Сьогоднішня підтримка близьких принесе впевненість і відчуття перемоги. Не бійтеся прийняти хвилю успіху.
Скорпіон — Трійка кубків
Святкування, нові знайомства й емоційна відкритість — те, що може наповнити цей день радістю.
Стрілець — Імператор
Чіткість і структура допоможуть взяти контроль над ситуацією. Ваш авторитет сьогодні — ваш ресурс.
Козоріг — П’ятірка пентаклів (перевернута)
Енергетичне відновлення після випробувань. Підтримка, приходячи, дає нові сили.
Водолій — Верховна жриця
Сьогодні інтуїція говорить голосніше за логіку. Довіртеся внутрішньому знанню — воно покаже шлях.
Риби — Сонце (перевернута)
Щастя не зникло, але вимагає перегляду підходу. Віднайдення внутрішнього блиску — ваше завдання на день.
15 серпня 2025 року — день, у якому рівновага між внутрішнім спокоєм і зовнішнім прагматизмом дає можливість діяти впевнено й осмислено. Таро радить: дійте з ясністю та емпатією — і дорога перед вами відкриється ширше.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
