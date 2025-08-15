Таропрогноз на 15 серпня 2025 року: рівновага для Тільців, натхнення для Водоліїв

Карти Таро / © ТСН.ua

15 серпня — це день, коли потрібно діяти зі спокоєм і відкритим серцем. Карти Таро вказують на необхідність поєднати емоційний комфорт з рішучістю, щоб рухатися вперед з впевненістю і ясністю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку

Овен — Четвірка жезлів (перевернута)

Можливий зсув у середовищі, де раніше панувала стабільність. Не бійтеся нового — будьте відкритими до адаптації.

Телець — Диявол (перевернутий)

Відмова від внутрішніх обмежень принесе довгоочікуване полегшення. Зараз — час звільнення.

Близнята — Паж жезлів

Нові пропозиції або ідеї сьогодні можуть прийти раптово. Будьте чутливими до внутрішнього вогню натхнення.

Рак — Королева кубків (перевернута)

Емоційна напруга може вимагати уваги. Полегшення прийде через відкритий діалог і чесні почуття.

Лев — Туз жезлів

Яскравий початок нового проєкту або події, яка заряджає енергією. День сприятливий для творчості й активності.

Діва — П’ятірка мечів

Конфлікти можуть виникнути на рівні слів чи позицій. Використовуйте розум, а не впертість, щоб зберегти баланс.

Терези — Шістка жезлів

Сьогоднішня підтримка близьких принесе впевненість і відчуття перемоги. Не бійтеся прийняти хвилю успіху.

Скорпіон — Трійка кубків

Святкування, нові знайомства й емоційна відкритість — те, що може наповнити цей день радістю.

Стрілець — Імператор

Чіткість і структура допоможуть взяти контроль над ситуацією. Ваш авторитет сьогодні — ваш ресурс.

Козоріг — П’ятірка пентаклів (перевернута)

Енергетичне відновлення після випробувань. Підтримка, приходячи, дає нові сили.

Водолій — Верховна жриця

Сьогодні інтуїція говорить голосніше за логіку. Довіртеся внутрішньому знанню — воно покаже шлях.

Риби — Сонце (перевернута)

Щастя не зникло, але вимагає перегляду підходу. Віднайдення внутрішнього блиску — ваше завдання на день.

15 серпня 2025 року — день, у якому рівновага між внутрішнім спокоєм і зовнішнім прагматизмом дає можливість діяти впевнено й осмислено. Таро радить: дійте з ясністю та емпатією — і дорога перед вами відкриється ширше.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

