Таропрогноз на 16 серпня 2025 року: прозріння для Тельців, спокій для Терезів

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

16 серпня — день завершень і перших проблисків нового. Карти Таро підказують: час відпустити зайве, і дозволити внутрішнім змінам стати природною частиною руху вперед.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Щоденний прогноз за знаками зодіаку

Овен — Сонце

Ясність, оптимізм і енергія — ваші ключі успіху. Ваше світло сьогодні освітлює навіть далекі горизонти.

Телець — Туз мечів

Момент прозріння для розуму: ідеї, що раніше здавались недосяжними, отримають крила.

Терези — Самітник

Зазирніть всередину — відповідь на важливе запитання давно у вас. Тиша — ваша сила.

Рак — Паж кубків

Емоційне повідомлення або творчий поштовх можуть стати натхненням для нового початку.

Лев — Колесо фортуни

Обставини змінюються. Будьте відкриті — зміни можуть принести несподіваний поворот на краще.

Діва — Імператор

Організованість та контроль допоможуть вам зберегти фокус і відчуття цілісності.

Скорпіон — Зірка

Надія, воодушевлення й можливість відновлення — ваше сьогоднішнє джерело сили.

Стрілець — П’ятірка мечів

Конфлікт не завжди шлях вперед. Іноді найбільша перемога — це мир із самим собою.

Козоріг — Шістка мечів

Перехід в інший етап у справах чи мисленні — поступовий, проте значущий рух вперед.

Водолій — Король пентаклів

Час стабільності й фінансової мудрості. Їхній щасливий прогноз — у ваших руках.

Риби — Колесо фортуни (перевернуте)

Зміни можуть здаватися уповільненими. Терпіння сьогодні — золото.

16 серпня — це час комплексного прозріння: єдність серця й розуму веде до правильних рішень. Карти покликають знайти внутрішній ритм і рухатися з ясністю й вдячністю.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.