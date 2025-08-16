- Дата публікації
Таропрогноз на 16 серпня 2025 року: прозріння для Тельців, спокій для Терезів
Сьогоднішня енергетика підсилюється останньою чвертю Місяця у Тельці — потужним символом завершення циклів та внутрішньої сили. Карти Таро радять: пильніше придивіться до власного ритму внутрішнього та зовнішнього світу – саме в цій гармонії приховуються успішні можливості.
16 серпня — день завершень і перших проблисків нового. Карти Таро підказують: час відпустити зайве, і дозволити внутрішнім змінам стати природною частиною руху вперед.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Щоденний прогноз за знаками зодіаку
Овен — Сонце
Ясність, оптимізм і енергія — ваші ключі успіху. Ваше світло сьогодні освітлює навіть далекі горизонти.
Телець — Туз мечів
Момент прозріння для розуму: ідеї, що раніше здавались недосяжними, отримають крила.
Терези — Самітник
Зазирніть всередину — відповідь на важливе запитання давно у вас. Тиша — ваша сила.
Рак — Паж кубків
Емоційне повідомлення або творчий поштовх можуть стати натхненням для нового початку.
Лев — Колесо фортуни
Обставини змінюються. Будьте відкриті — зміни можуть принести несподіваний поворот на краще.
Діва — Імператор
Організованість та контроль допоможуть вам зберегти фокус і відчуття цілісності.
Скорпіон — Зірка
Надія, воодушевлення й можливість відновлення — ваше сьогоднішнє джерело сили.
Стрілець — П’ятірка мечів
Конфлікт не завжди шлях вперед. Іноді найбільша перемога — це мир із самим собою.
Козоріг — Шістка мечів
Перехід в інший етап у справах чи мисленні — поступовий, проте значущий рух вперед.
Водолій — Король пентаклів
Час стабільності й фінансової мудрості. Їхній щасливий прогноз — у ваших руках.
Риби — Колесо фортуни (перевернуте)
Зміни можуть здаватися уповільненими. Терпіння сьогодні — золото.
16 серпня — це час комплексного прозріння: єдність серця й розуму веде до правильних рішень. Карти покликають знайти внутрішній ритм і рухатися з ясністю й вдячністю.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
