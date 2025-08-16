ТСН у соціальних мережах

Таропрогноз на 16 серпня 2025 року: прозріння для Тельців, спокій для Терезів

Сьогоднішня енергетика підсилюється останньою чвертю Місяця у Тельці — потужним символом завершення циклів та внутрішньої сили. Карти Таро радять: пильніше придивіться до власного ритму внутрішнього та зовнішнього світу – саме в цій гармонії приховуються успішні можливості.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

16 серпня — день завершень і перших проблисків нового. Карти Таро підказують: час відпустити зайве, і дозволити внутрішнім змінам стати природною частиною руху вперед.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Щоденний прогноз за знаками зодіаку

  • ОвенСонце
    Ясність, оптимізм і енергія — ваші ключі успіху. Ваше світло сьогодні освітлює навіть далекі горизонти.

  • ТелецьТуз мечів
    Момент прозріння для розуму: ідеї, що раніше здавались недосяжними, отримають крила.

  • ТерезиСамітник
    Зазирніть всередину — відповідь на важливе запитання давно у вас. Тиша — ваша сила.

  • РакПаж кубків
    Емоційне повідомлення або творчий поштовх можуть стати натхненням для нового початку.

  • ЛевКолесо фортуни
    Обставини змінюються. Будьте відкриті — зміни можуть принести несподіваний поворот на краще.

  • ДіваІмператор
    Організованість та контроль допоможуть вам зберегти фокус і відчуття цілісності.

  • СкорпіонЗірка
    Надія, воодушевлення й можливість відновлення — ваше сьогоднішнє джерело сили.

  • СтрілецьП’ятірка мечів
    Конфлікт не завжди шлях вперед. Іноді найбільша перемога — це мир із самим собою.

  • КозорігШістка мечів
    Перехід в інший етап у справах чи мисленні — поступовий, проте значущий рух вперед.

  • ВодолійКороль пентаклів
    Час стабільності й фінансової мудрості. Їхній щасливий прогноз — у ваших руках.

  • РибиКолесо фортуни (перевернуте)
    Зміни можуть здаватися уповільненими. Терпіння сьогодні — золото.

16 серпня — це час комплексного прозріння: єдність серця й розуму веде до правильних рішень. Карти покликають знайти внутрішній ритм і рухатися з ясністю й вдячністю.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

