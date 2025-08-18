ТСН у соціальних мережах

Таропрогноз на 18–24 серпня 2025 року: нові початки і внутрішній баланс

Цього тижня підемо в ногу зі змінами: карти Таро радять діяти сміливо, зберігаючи внутрішню рівновагу. Інтуїція, відкритість і готовність до нового — це складові, які допоможуть зробити цей тиждень продуктивним і прозрілим.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

ОвенПаж пентаклів
Поштовх до навчання й нових проєктів. Ваша внутрішня практика і бажання зростання сьогодні критичні.

ТелецьВісімка пентаклів
Дисциплінована праця та увага до деталей ведуть до майбутнього успіху.

БлизнятаДвійка кубків
Глибинний зв'язок з іншими може відкрити шлях до емоційної гармонії.

РакСмерть
Зміни неминучі — і вони приходять, щоб звільнити місце для чогось нового.

ЛевСвіт
Це день, коли ваш цикл завершується — і ви готові перейти до нового кола життя.

ДіваКолесо Фортуни
Сприятливі повороти долі — ловіть момент і дійте з оптимізмом.

ТерезиМісяць (перевернутий)
Ілюзії відступають — день для ясності й істинності.

СкорпіонЧетвірка мечів
Потрібно зупинитися, аби дати собі простір на відновлення та переосмислення.

СтрілецьЛицар жезлів
Активна дія і натхнення ведуть вас уперед. Дерзайте — тиждень для рішучості.

КозорігДев’ятка кубків
Емоційне задоволення та виконання бажань. Те, що ви шукали, ось воно поруч.

ВодолійКороль кубків
Ваше емоційне управління дає силу і глибину у стосунках.

РибиТрійка жезлів
Час оглянутись і побачити, як далеко ви зайшли — це ваш момент оцінити результати й рухатися далі.

18–24 серпня — тиждень пробудження: нас вітає енергія нових початків у поєднанні з внутрішнім балансом. Якщо слухати інтуїцію, діяти з ясністю і довіряти процесу — цей тиждень відкриє шлях до нових вершин.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

