Таропрогноз на 18–24 серпня 2025 року: нові початки і внутрішній баланс

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Цього тижня підемо в ногу зі змінами: карти Таро радять діяти сміливо, зберігаючи внутрішню рівновагу. Інтуїція, відкритість і готовність до нового — це складові, які допоможуть зробити цей тиждень продуктивним і прозрілим.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен — Паж пентаклів

Поштовх до навчання й нових проєктів. Ваша внутрішня практика і бажання зростання сьогодні критичні.

Реклама

Телець — Вісімка пентаклів

Дисциплінована праця та увага до деталей ведуть до майбутнього успіху.

Близнята — Двійка кубків

Глибинний зв'язок з іншими може відкрити шлях до емоційної гармонії.

Рак — Смерть

Зміни неминучі — і вони приходять, щоб звільнити місце для чогось нового.

Лев — Світ

Це день, коли ваш цикл завершується — і ви готові перейти до нового кола життя.

Реклама

Діва — Колесо Фортуни

Сприятливі повороти долі — ловіть момент і дійте з оптимізмом.

Терези — Місяць (перевернутий)

Ілюзії відступають — день для ясності й істинності.

Скорпіон — Четвірка мечів

Потрібно зупинитися, аби дати собі простір на відновлення та переосмислення.

Стрілець — Лицар жезлів

Активна дія і натхнення ведуть вас уперед. Дерзайте — тиждень для рішучості.

Реклама

Козоріг — Дев’ятка кубків

Емоційне задоволення та виконання бажань. Те, що ви шукали, ось воно поруч.

Водолій — Король кубків

Ваше емоційне управління дає силу і глибину у стосунках.

Риби — Трійка жезлів

Час оглянутись і побачити, як далеко ви зайшли — це ваш момент оцінити результати й рухатися далі.

18–24 серпня — тиждень пробудження: нас вітає енергія нових початків у поєднанні з внутрішнім балансом. Якщо слухати інтуїцію, діяти з ясністю і довіряти процесу — цей тиждень відкриє шлях до нових вершин.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.