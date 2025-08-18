- Дата публікації
Таропрогноз на 18–24 серпня 2025 року: нові початки і внутрішній баланс
Цього тижня підемо в ногу зі змінами: карти Таро радять діяти сміливо, зберігаючи внутрішню рівновагу. Інтуїція, відкритість і готовність до нового — це складові, які допоможуть зробити цей тиждень продуктивним і прозрілим.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен — Паж пентаклів
Поштовх до навчання й нових проєктів. Ваша внутрішня практика і бажання зростання сьогодні критичні.
Телець — Вісімка пентаклів
Дисциплінована праця та увага до деталей ведуть до майбутнього успіху.
Близнята — Двійка кубків
Глибинний зв'язок з іншими може відкрити шлях до емоційної гармонії.
Рак — Смерть
Зміни неминучі — і вони приходять, щоб звільнити місце для чогось нового.
Лев — Світ
Це день, коли ваш цикл завершується — і ви готові перейти до нового кола життя.
Діва — Колесо Фортуни
Сприятливі повороти долі — ловіть момент і дійте з оптимізмом.
Терези — Місяць (перевернутий)
Ілюзії відступають — день для ясності й істинності.
Скорпіон — Четвірка мечів
Потрібно зупинитися, аби дати собі простір на відновлення та переосмислення.
Стрілець — Лицар жезлів
Активна дія і натхнення ведуть вас уперед. Дерзайте — тиждень для рішучості.
Козоріг — Дев’ятка кубків
Емоційне задоволення та виконання бажань. Те, що ви шукали, ось воно поруч.
Водолій — Король кубків
Ваше емоційне управління дає силу і глибину у стосунках.
Риби — Трійка жезлів
Час оглянутись і побачити, як далеко ви зайшли — це ваш момент оцінити результати й рухатися далі.
18–24 серпня — тиждень пробудження: нас вітає енергія нових початків у поєднанні з внутрішнім балансом. Якщо слухати інтуїцію, діяти з ясністю і довіряти процесу — цей тиждень відкриє шлях до нових вершин.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
