Таропрогноз на 2-8 червня 2025 року: що карти нам віщують

Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро дозволяють дізнатися, що ж ви насправді відчуваєте, подолати власні страхи та виклики, замислитися над минулим та зазирнути у ймовірне майбутнє. Тому езотерикиня Олена Кузьмич підготувала для вас прогноз за картами Таро на найближчий тиждень.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Трійка кубків"

Ця карта говорить про дружбу, командний дух і родючість. Вона свідчить про те, що стосунки варто розцінювати не лише як секс, а й як дружбу. Вам варто стати однодумцями та партнерами з вашою другою половинкою.

Також ця карта розповідає і про те, що свої почуття варто розподіляти з друзями. Вона каже, що варто навчитися ділитися своїми радощами та оптимізмом з іншими. Зосередьтеся на емпатії.

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Час будувати спільні плани з партнером, ділитися душевною гармонією та оновленими почуттями.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Туз мечів"

Ця карта розповідає про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. "Туз мечів" підказує, що слід позбавитися від ілюзій, розуміти подальший шлях, логічно пояснювати явища, пояснювати, що добре, а що - погано, зіткнутися з реальністю, проаналізувати мотивацію, проявляти винахідливість та гостроту розуму.

Зараз щось у вашій душі потребує вираження, наприклад, бажання виділитися з натовпу або потреба у справедливості. Але зрозуміти, що саме потрібно вам зараз не так вже й просто дізнатися. Також ця карта символізує логіку і впевненість у разі сутичок із труднощами життя. Вірте собі, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готові до дій і довіряйте своїм можливостям.

Зараз настав час подивитися правді у вічі та відмовитися від гіркоти і розчарувань минулого, тому інакше ви не зможете рухатися далі. Замисліться про стійкість, рішучість та максимальну внутрішню чесність. Вам слід розв'язати ситуацію та розсіяти сумніви, щоб дорога далі була для вас відкритою.

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Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта свідчить про значні досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Можливо, ви отримаєте серйозний життєвий виграш, отримаєте контроль над ситуацією, досягнете фінансової та матеріальної безпеки, тому варто почати насолоджуватися життям, адже попереду - зміни на краще.

Зараз варто спіймати успіх за хвіст та сподіватися на вміння отримувати вигоду. Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте радість та незалежність.

Ви навчилися контролювати свої сумніви та страхи. Зараз ви вільні у своєму виборі робити що завгодно. Але пам'ятайте і те, що ви - відповідальні за свої вчинки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.