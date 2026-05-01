Таропрогноз на 2 травня 2026 року: день рішень, спокус і нових можливостей

2 травня — день, коли внутрішні бажання можуть зіткнутися з реальністю. Карти Таро вказують: це час, коли потрібно чітко розуміти, чого ви хочете, і не піддаватися миттєвим емоціям.

День може принести як приємні можливості, так і ситуації, які перевіряють на зрілість. Важливо не поспішати з висновками і не піддаватися провокаціям.

Таропрогноз на 2 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Двійка Жезлів

Овни стоять перед вибором. Це день планування і визначення напрямку. Ви ще не почали рух, але вже бачите перспективу.

Телець — Імператриця

Тельцям день приносить комфорт, задоволення і турботу. Це хороший час для себе, фінансів і приємних моментів.

Близнята — Сімка Мечів

Близнятам варто бути уважними до інформації. Не все буде прозоро, тому краще перевіряти факти.

Рак — Дев’ятка Кубків

Ракам день приносить задоволення і радість. Це час маленьких перемог і приємних емоцій.

Лев — Шістка Жезлів

Левам день приносить успіх і визнання. Ви можете отримати результат, якого чекали.

Діва — Вісімка Мечів

Дівам варто звернути увагу на свої страхи. Частина обмежень існує лише у вашій голові.

Терези — Закохані

Терезам доведеться зробити вибір. Це може стосуватися як стосунків, так і життєвого напрямку.

Скорпіон — Диявол

Скорпіонам варто бути обережними зі спокусами. Це день перевірки на залежності і прив’язаності.

Стрілець — Лицар Жезлів

Стрільцям день приносить енергію і бажання діяти. Важливо не поспішати надмірно.

Козоріг — Король Пентаклів

Козорогам день приносить стабільність і впевненість. Це хороший час для фінансових рішень.

Водолій — Зірка

Водоліям день приносить надію і натхнення. Ви побачите перспективу і нові можливості.

Риби — Місяць

Рибам варто довіряти інтуїції, але не піддаватися страхам. Не все буде очевидним.

Кому пощастить 2 травня

Леви, Тельці та Раки можуть отримати позитивні зміни і приємні новини.

Кому варто бути обережними

Скорпіонам, Близнятам і Дівам варто уникати ілюзій і поспішних рішень.

Загальний прогноз на день

2 травня 2026 року — це день вибору і внутрішнього балансу. Він може принести як радість, так і напруження.

Карти Таро показують: саме зараз важливо не піддаватися емоціям і діяти усвідомлено. Це допоможе уникнути помилок і скористатися шансами.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

