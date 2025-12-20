Таропрогноз на 20 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Кінець грудня змушує зупинитися і подивитися на свій шлях без ілюзій. Це день, коли дрібниці складаються в цілісну картину, а внутрішній голос звучить особливо чітко. Таро на 20 грудня говорить про відповідальність за вибір, чесність із собою та готовність відпустити зайве. Для багатьох знаків цей день стане моментом внутрішнього порядку і ясності.

Прогноз Таро на 20 грудня

Овен — Двійка Жезлів

День планування і вибору напрямку. Ви дивитеся вперед і вирішуєте, куди рухатися далі. Час стратегічних рішень.

Телець — Король Пентаклів

Стабільність і надійність. День сприятливий для фінансових рішень, великих покупок і серйозних розмов про майбутнє.

Близнята — Сімка Мечів

Будьте уважні до деталей. Можливі приховані мотиви або недомовленості. День вимагає обережності й аналітичного мислення.

Рак — Туз Кубків

Емоційне оновлення. День може принести щиру розмову, примирення або внутрішній підйом. Добрий час для турботи про стосунки.

Лев — Шістка Пентаклів

Баланс між «давати» і «отримувати». Ви можете отримати допомогу або самі підтримати когось. День про справедливість і вдячність.

Діва — П’ятірка Жезлів

Невеликі суперечки або конкуренція. Важливо не втягуватися в боротьбу, яка не має стратегічної цінності.

Терези — Зірка

Надія і відновлення. День приносить внутрішній спокій і віру в майбутнє. Сприятливий час для мрій і планів.

Скорпіон — Вісімка Кубків

Час відпускання. Ви готові залишити позаду те, що втратило сенс. День внутрішньо важливий і трансформаційний.

Стрілець — Лицар Жезлів

Імпульс і рух. Можливі раптові плани або рішення. День активний, але варто контролювати поспіх.

Козеріг — Ієрофант

Традиції, правила, структура. День для серйозних розмов, навчання або звернення до перевірених підходів.

Водолій — Четвірка Кубків

Ви можете не помічати можливість через втому або апатію. День радить уважніше подивитися навколо — шанс поруч.

Риби — Десятка Пентаклів

Стабільність, підтримка і відчуття ґрунту під ногами. Гарний день для сімейних справ і фінансового планування.

20 грудня — день тихої, але глибокої роботи над собою. Карти Таро підказують, що справжній рух уперед починається з внутрішнього порядку. Для одних знаків це час стратегічних рішень, для інших — момент відпускання або відновлення віри. Усі процеси цього дня допомагають завершити рік усвідомлено.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

