Таропрогноз на 21-27 липня 2025 року: що карти нам віщують

Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро, які з'явилися кілька століть тому, уже завоювали численних прихильників серед різних прошарків суспільства. Вони озвучують своєрідні підказки долі та попередження, але, чи прислухатися до них - вирішує сама людина.

Нині існує кілька тисяч видів карт Таро, тому ви легко зможете їх придбати, якщо забажаєте опанувати це мистецтво.

Пропонуємо дізнатися, що очікує вас за допомогою тарологічного прогнозу на тиждень на від майстрині Таро Олени Кузьмич.

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Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Трійка жезлів"

Ця карта розповідає про дослідження, експансію та досягнення нових вершин. Вона натякає, що для того, щоб поліпшити стосунки, слід бути впевненим у наступному дні. Шукайте щось нове у вашому партнері чи партнерці, захоплюйтеся ним чи нею. Вмійте діяти, але знайте, коли потрібна пауза.

Спробуйте протягом цього тижня поставитися до стосунків як до нової пригоди. Також чітко усвідомте свій намір у любовних перипетіях. Не забувайте про творчість у стосунках - спробуйте здивувати другу половинку. Уявіть, що ви стоїте на вершині та обдивляєтеся свої володіння, мовляв, що ще варто додати. Але також варто замислитися і про те, що заважає розвитку ваших стосунків.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Шістка кубків"

Ця карта Таро свідчить про ностальгію, зв'язок з друзями і певну інфантильність. Для того, щоб успішно рухатися далі признайте свою внутрішню дитину. Позитивно ставтеся до життя, переставайте ностальгувати за минулим, пам'ятай про наївність і простодушність, примирення та грайливість.

Потрібно знайти юнацький максималізм, який давно загублений на життєвому шляху. Не живіть минулим. Припиніть вважати, що не варто брати відповідальність за свій вибір. Ця карта передбачає позитивне ставлення до інших людей, щедрість і свої найкращі наміри.

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Водночас не слід цинічно нагадувати собі, що окрім великодушності та всепрощення, але в житті є ще злоба, ненависть і насилля.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Дев'ятка жезлів"

Ця карта Таро свідчить про готовність, захист, силу та усвідомлення. Вона повідомляє про ваше відчуття беззахисності, побудови "стін про всяк випадок", нагадування про минулі невдачі. Водночас вона говорить про розвиток сили, турботу про майбутнє, розвиток сили через самоусвідомлення, готовність до всього, наполегливість та підозрілість до чужих дій.

"Дев'ятка жезлів" повідомляє і про те, який би період не підходив у вашому житті до завершення, ви готові рухатися далі. Навчіться бачити свої сильні та слабкі сторони, визнавати свої недоліки та розуміти свій потенціал, чутливо реагувати на поточні події та долати всі труднощі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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