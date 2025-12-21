ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
2 хв

Таропрогноз на 22–28 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Тиждень 22–28 грудня завершує рік на глибокому, внутрішньому рівні: карти Таро говорять про підбиття підсумків, усвідомлене відпускання та формування намірів перед новим циклом.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Період після зимового сонцестояння завжди несе відчуття повільного повернення світла. Це не час ривків, а момент тихої, але дуже важливої внутрішньої роботи. Таро на тиждень 22–28 грудня показує, де потрібно завершити процеси, де — прийняти рішення без поспіху, а де — дозволити собі відпочинок і відновлення. Для багатьох знаків цей тиждень стане психологічною крапкою року.

Прогноз Таро на 22–28 грудня

Овен — Дев’ятка Кубків

Тиждень задоволення і внутрішнього комфорту. Ви можете дозволити собі трохи більше радості та визнання власних досягнень. Гарний період для свят і приємних моментів.

Телець — Король Пентаклів

Стабільність і надійність. Ви відчуваєте ґрунт під ногами і здатні приймати зрілі фінансові або сімейні рішення. Тиждень практичних дій і впевненості.

Близнята — Двійка Мечів

Складність вибору або небажання дивитися правді в очі. Тиждень просить чесності з собою. Рішення дозріває, навіть якщо ви поки його відкладаєте.

Рак — Десятка Кубків

Гармонія, тепло і підтримка близьких. Один із найсприятливіших тижнів грудня для стосунків і родинного затишку. Ви відчуваєте, що не самі.

Лев — П’ятірка Жезлів

Можливі дрібні конфлікти або напруга через дрібниці. Не все варте боротьби. Збережіть енергію для справді важливого.

Діва — Вісімка Пентаклів

Фокус на справах і деталях. Навіть у святковий період ви здатні довести до ладу важливі процеси. Гарний час для завершення робочих питань.

Терези — Закохані

Тиждень вибору серцем. Це може стосуватися стосунків, партнерства або внутрішнього рішення. Важливо бути чесними з собою, а не зручними для інших.

Скорпіон — Сімка Мечів

Обережність і стратегія. Не вся інформація буде відкритою. Тиждень вимагає уважності до слів, обіцянок і мотивів інших людей.

Стрілець — Король Жезлів

Лідерство і бачення. Ви чітко розумієте, куди хочете рухатися у новому році. Гарний час для формування планів і намірів.

Козоріг — Світ

Завершення великого етапу. Ви доходите до внутрішньої цілісності і можете спокійно закрити рік. Дуже сильна карта підсумку.

Водолій — Паж Кубків

М’який, емоційно відкритий тиждень. Можливі приємні сюрпризи, теплі розмови або несподівані прояви турботи.

Риби — Жриця

Тиждень тиші, інтуїції й глибоких внутрішніх відповідей. Не все потрібно озвучувати. Ви багато розумієте без слів.

Тиждень 22–28 грудня — це час внутрішнього підсумку, а не зовнішньої активності. Карти Таро радять не поспішати, уважно прислухатися до себе й дозволити року завершитися природно. Для одних знаків це період радості й тепла, для інших — тиші та осмислення, але для всіх — важливий етап підготовки до нового початку.

Дата публікації
Кількість переглядів
18
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie