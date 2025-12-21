Таропрогноз на 22–28 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Період після зимового сонцестояння завжди несе відчуття повільного повернення світла. Це не час ривків, а момент тихої, але дуже важливої внутрішньої роботи. Таро на тиждень 22–28 грудня показує, де потрібно завершити процеси, де — прийняти рішення без поспіху, а де — дозволити собі відпочинок і відновлення. Для багатьох знаків цей тиждень стане психологічною крапкою року.

Прогноз Таро на 22–28 грудня

Овен — Дев’ятка Кубків

Тиждень задоволення і внутрішнього комфорту. Ви можете дозволити собі трохи більше радості та визнання власних досягнень. Гарний період для свят і приємних моментів.

Телець — Король Пентаклів

Стабільність і надійність. Ви відчуваєте ґрунт під ногами і здатні приймати зрілі фінансові або сімейні рішення. Тиждень практичних дій і впевненості.

Близнята — Двійка Мечів

Складність вибору або небажання дивитися правді в очі. Тиждень просить чесності з собою. Рішення дозріває, навіть якщо ви поки його відкладаєте.

Рак — Десятка Кубків

Гармонія, тепло і підтримка близьких. Один із найсприятливіших тижнів грудня для стосунків і родинного затишку. Ви відчуваєте, що не самі.

Лев — П’ятірка Жезлів

Можливі дрібні конфлікти або напруга через дрібниці. Не все варте боротьби. Збережіть енергію для справді важливого.

Діва — Вісімка Пентаклів

Фокус на справах і деталях. Навіть у святковий період ви здатні довести до ладу важливі процеси. Гарний час для завершення робочих питань.

Терези — Закохані

Тиждень вибору серцем. Це може стосуватися стосунків, партнерства або внутрішнього рішення. Важливо бути чесними з собою, а не зручними для інших.

Скорпіон — Сімка Мечів

Обережність і стратегія. Не вся інформація буде відкритою. Тиждень вимагає уважності до слів, обіцянок і мотивів інших людей.

Стрілець — Король Жезлів

Лідерство і бачення. Ви чітко розумієте, куди хочете рухатися у новому році. Гарний час для формування планів і намірів.

Козоріг — Світ

Завершення великого етапу. Ви доходите до внутрішньої цілісності і можете спокійно закрити рік. Дуже сильна карта підсумку.

Водолій — Паж Кубків

М’який, емоційно відкритий тиждень. Можливі приємні сюрпризи, теплі розмови або несподівані прояви турботи.

Риби — Жриця

Тиждень тиші, інтуїції й глибоких внутрішніх відповідей. Не все потрібно озвучувати. Ви багато розумієте без слів.

Тиждень 22–28 грудня — це час внутрішнього підсумку, а не зовнішньої активності. Карти Таро радять не поспішати, уважно прислухатися до себе й дозволити року завершитися природно. Для одних знаків це період радості й тепла, для інших — тиші та осмислення, але для всіх — важливий етап підготовки до нового початку.