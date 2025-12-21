- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 18
- Час на прочитання
- 2 хв
Таропрогноз на 22–28 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку
Тиждень 22–28 грудня завершує рік на глибокому, внутрішньому рівні: карти Таро говорять про підбиття підсумків, усвідомлене відпускання та формування намірів перед новим циклом.
Період після зимового сонцестояння завжди несе відчуття повільного повернення світла. Це не час ривків, а момент тихої, але дуже важливої внутрішньої роботи. Таро на тиждень 22–28 грудня показує, де потрібно завершити процеси, де — прийняти рішення без поспіху, а де — дозволити собі відпочинок і відновлення. Для багатьох знаків цей тиждень стане психологічною крапкою року.
Прогноз Таро на 22–28 грудня
Овен — Дев’ятка Кубків
Тиждень задоволення і внутрішнього комфорту. Ви можете дозволити собі трохи більше радості та визнання власних досягнень. Гарний період для свят і приємних моментів.
Телець — Король Пентаклів
Стабільність і надійність. Ви відчуваєте ґрунт під ногами і здатні приймати зрілі фінансові або сімейні рішення. Тиждень практичних дій і впевненості.
Близнята — Двійка Мечів
Складність вибору або небажання дивитися правді в очі. Тиждень просить чесності з собою. Рішення дозріває, навіть якщо ви поки його відкладаєте.
Рак — Десятка Кубків
Гармонія, тепло і підтримка близьких. Один із найсприятливіших тижнів грудня для стосунків і родинного затишку. Ви відчуваєте, що не самі.
Лев — П’ятірка Жезлів
Можливі дрібні конфлікти або напруга через дрібниці. Не все варте боротьби. Збережіть енергію для справді важливого.
Діва — Вісімка Пентаклів
Фокус на справах і деталях. Навіть у святковий період ви здатні довести до ладу важливі процеси. Гарний час для завершення робочих питань.
Терези — Закохані
Тиждень вибору серцем. Це може стосуватися стосунків, партнерства або внутрішнього рішення. Важливо бути чесними з собою, а не зручними для інших.
Скорпіон — Сімка Мечів
Обережність і стратегія. Не вся інформація буде відкритою. Тиждень вимагає уважності до слів, обіцянок і мотивів інших людей.
Стрілець — Король Жезлів
Лідерство і бачення. Ви чітко розумієте, куди хочете рухатися у новому році. Гарний час для формування планів і намірів.
Козоріг — Світ
Завершення великого етапу. Ви доходите до внутрішньої цілісності і можете спокійно закрити рік. Дуже сильна карта підсумку.
Водолій — Паж Кубків
М’який, емоційно відкритий тиждень. Можливі приємні сюрпризи, теплі розмови або несподівані прояви турботи.
Риби — Жриця
Тиждень тиші, інтуїції й глибоких внутрішніх відповідей. Не все потрібно озвучувати. Ви багато розумієте без слів.
Тиждень 22–28 грудня — це час внутрішнього підсумку, а не зовнішньої активності. Карти Таро радять не поспішати, уважно прислухатися до себе й дозволити року завершитися природно. Для одних знаків це період радості й тепла, для інших — тиші та осмислення, але для всіх — важливий етап підготовки до нового початку.