Таропрогноз на 22 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Перший день після зимового сонцестояння завжди має особливу якість — світло повертається поступово, без різких рухів. Таро на 22 грудня радить не квапити події, а спостерігати й коригувати наміри. Це день внутрішньої настройки, коли варто берегти енергію, завершувати дрібні справи й закладати основу для подальших кроків. Те, що ви оберете сьогодні, задасть тон найближчим тижням.

Прогноз Таро на 22 грудня

Овен — Король Жезлів

Лідерство і бачення. Ви чітко знаєте, куди рухатися, і можете надихати інших. День сприятливий для стратегічних рішень і планування.

Телець — Шістка Пентаклів

Баланс між давати і отримувати. Можлива допомога, подарунок або підтримка. Важливо зберігати відчуття справедливого обміну.

Близнята — Вісімка Кубків

Час відпускання. Ви внутрішньо готові відійти від того, що більше не наповнює. День підходить для чесного прощання зі старим.

Рак — Королева Кубків

Емоційна чутливість і глибина. Ви добре відчуваєте себе та інших. Гарний день для щирих розмов і турботи.

Лев — Сімка Жезлів

Потрібно відстояти позицію. Можливий тиск або конкуренція, але у вас достатньо сил. Захищайте свої межі спокійно і впевнено.

Діва — Паж Пентаклів

Новий практичний шанс. День сприяє навчанню, плануванню бюджету або старту корисної справи без поспіху.

Терези — Двійка Кубків

Гармонійний контакт і взаємність. День для примирень, партнерських розмов і теплих зустрічей.

Скорпіон — Десятка Мечів

Остаточне завершення складного етапу. Карта говорить не про біль, а про кінець. Далі — відновлення і новий шлях.

Стрілець — Лицар Пентаклів

Повільний, але надійний рух. День для рутинних справ, послідовності та терпіння. Результат обов’язково буде.

Козоріг — Ієрофант

Традиції, порядок і перевірені рішення. День підходить для серйозних розмов, порад і звернення до досвіду.

Водолій — Сімка Кубків

Багато варіантів, але не всі реальні. День вимагає тверезого вибору й відмови від ілюзій.

Риби — Туз Кубків

Емоційне оновлення. День приносить внутрішню м’якість, примирення або нове почуття. Добре починати з любові.

22 грудня — день м’якого переходу і внутрішньої тиші. Карти Таро радять не форсувати події, а уважно спостерігати за своїми реакціями та намірами. Саме сьогодні закладається емоційний і смисловий фундамент наступного етапу року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.