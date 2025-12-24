Таропрогноз на 24 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Напередодні Різдва простір ніби сповільнюється. Це день не для ривків, а для тепла, підбиття підсумків і внутрішнього очищення. Таро на 24 грудня говорить про прості, але глибокі речі: де ви справді вдома, з ким хочете бути поруч і що варто залишити у старому році. Для багатьох знаків це день емоційної близькості, тихих рішень і символічних завершень.

Прогноз Таро на 24 грудня

Овен — Трійка Кубків

День радості, спілкування й теплих зустрічей. Ви можете отримати запрошення або підтримку, на яку не очікували. Добре бути серед «своїх».

Реклама

Телець — Королева Пентаклів

Затишок, турбота і стабільність. День ідеальний для дому, сім’ї та створення атмосфери безпеки. Ви — джерело тепла для інших.

Близнята — Паж Мечів

Новини, розмови, листування. День принесе інформацію, яка змусить замислитися. Важливо слухати уважно й не поспішати з висновками.

Рак — Десятка Кубків

Емоційна повнота і гармонія. Один із найтепліших днів місяця для вас. Родина, близькі люди й відчуття єдності виходять на перший план.

Лев — Сонце

Світло, радість і внутрішня ясність. День дарує відчуття свята незалежно від обставин. Ви випромінюєте тепло і притягуєте позитив.

Реклама

Діва — Шістка Пентаклів

Баланс і взаємна підтримка. Ви або отримуєте допомогу, або самі стаєте опорою. День про вдячність і прості добрі вчинки.

Терези — Поміркованість

Спокій і гармонія. День для примирення, м’яких розмов і внутрішнього балансу. Не потрібно нічого доводити — усе вже на своїх місцях.

Скорпіон — Вісімка Кубків

Тихе відпускання. Ви внутрішньо прощаєтеся з тим, що більше не має значення. Це не сум, а звільнення перед новим етапом.

Стрілець — Туз Жезлів

Іскра нового наміру. Навіть у святковий день у вас може з’явитися ідея або бажання, яке стане початком важливого шляху.

Реклама

Козоріг — Четвірка Жезлів

Стабільність і відчуття дому. День сприятливий для родинних традицій, святкових ритуалів і завершення справ у спокої.

Водолій — Зірка

Надія і м’яке світло майбутнього. День повертає віру, навіть якщо рік був непростим. Добре формувати бажання і наміри.

Риби — Лицар Кубків

Романтичний, чутливий настрій. День для щирих слів, турботи, любові та символічних жестів від серця.

24 грудня — день тепла, внутрішнього миру й людської близькості. Карти Таро радять не поспішати й не ускладнювати, а дозволити собі бути в моменті. Саме в такій тиші народжується відчуття сенсу й готовності до нового циклу.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.