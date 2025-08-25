ТСН у соціальних мережах

Таропрогноз на 25–31 серпня 2025 року: що карти нам віщують

Цього тижня Таро відчиняють двері у нові перспективи — поєднання інтуїції, сміливості та внутрішнього балансу допоможе перетворити цей заключний тиждень серпня на старт чогось великого.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Карти Таро — це не лише інструмент пророцтв, а й глибинний символічний код, що відображає життєві цикли, внутрішні стани та приховані можливості. Їхні архетипічні образи допомагають поглянути на події під новим кутом, зрозуміти себе та ухвалити рішення з більшою мудрістю. Кожна карта несе унікальне послання: від попередження про перешкоди до натхнення на нові починання. Саме тому Таро використовуються як духовний компас — вони показують не стільки «фатум», скільки варіанти вибору, якы ведуть до гармонії.

25–31 серпня — це час кульмінації місячного циклу та запуску оновлених життєвих сценаріїв. Карти Таро підказують: настав момент діяти з відкритим серцем і ясною метою, навіть якщо шлях ще не вичерпаний або ви не бачите сповна логіку подій. Внутрішня сила ы стратегія — ваші головні союзники.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками зодіаку

  • Овен — Шістка мечів
    Ви залишаєте позаду внутрішні конфлікти. Настає мир і можливість побачити справжнє — рухайтеся вперед з легкістю.

  • Телець — Трійка кубків
    Соціальні зв’язки та підтримка близьких стають джерелом радості. Обмін енергією сьогодні особливий.

  • Близнята — Імператриця
    Творчість, достаток і турбота про себе — ваші ключі до підживлення внутрішнього ресурсу.

  • Рак — Двійка пентаклів
    Баланс — ваше завдання. Умійте лавірувати між справами та відпочинком, щоб не втратити контроль.

  • Лев — Туз мечів
    Нові ідеї та одкровення відкривають перед вами шлях. Ваш розум — потужний ресурс.

  • Діва — П’ятірка пентаклів
    Складнощі можуть торкнутися, але підтримка вже на підході. Не бійтеся просити про допомогу.

  • Терези — Колесо фортуни
    Неочікувані зрушення — це шанс, а не втрачений контроль. Прийміть потік.

  • Скорпіон — Дев’ятка кубків
    Справжня вдячність і задоволення від життя — це те, що сьогодні приносить глибоке наповнення.

  • Стрілець — Король жезлів
    Ваші лідерські якості сяють — час для натхнених дій і творчих стартів.

  • Козоріг — Четвірка кубків
    Будьте уважні до сигналів серця: оминути щось значуще — легше, ніж визнати це цінним.

  • Водолій — Повішений (перевернутий)
    Всі обмеження — це можливості поглянути на світ інакше. Перезаряджання мислення на старті нового.

  • Риби — Трійка жезлів
    Плани починають приносити результати. Час поглянути далі, бо можливості перед вами.

На завершальному тижні серпня Таро нагадують: ясність, баланс і готовність діяти з натхненням — це тріумфальна формула успішного переходу в новий місяць.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням. Він вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

