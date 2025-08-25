Таропрогноз на 25–31 серпня 2025 року: що карти нам віщують

Карти Таро / © ТСН.ua

Карти Таро — це не лише інструмент пророцтв, а й глибинний символічний код, що відображає життєві цикли, внутрішні стани та приховані можливості. Їхні архетипічні образи допомагають поглянути на події під новим кутом, зрозуміти себе та ухвалити рішення з більшою мудрістю. Кожна карта несе унікальне послання: від попередження про перешкоди до натхнення на нові починання. Саме тому Таро використовуються як духовний компас — вони показують не стільки «фатум», скільки варіанти вибору, якы ведуть до гармонії.

25–31 серпня — це час кульмінації місячного циклу та запуску оновлених життєвих сценаріїв. Карти Таро підказують: настав момент діяти з відкритим серцем і ясною метою, навіть якщо шлях ще не вичерпаний або ви не бачите сповна логіку подій. Внутрішня сила ы стратегія — ваші головні союзники.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками зодіаку

Овен — Шістка мечів

Ви залишаєте позаду внутрішні конфлікти. Настає мир і можливість побачити справжнє — рухайтеся вперед з легкістю.

Телець — Трійка кубків

Соціальні зв’язки та підтримка близьких стають джерелом радості. Обмін енергією сьогодні особливий.

Близнята — Імператриця

Творчість, достаток і турбота про себе — ваші ключі до підживлення внутрішнього ресурсу.

Рак — Двійка пентаклів

Баланс — ваше завдання. Умійте лавірувати між справами та відпочинком, щоб не втратити контроль.

Лев — Туз мечів

Нові ідеї та одкровення відкривають перед вами шлях. Ваш розум — потужний ресурс.

Діва — П’ятірка пентаклів

Складнощі можуть торкнутися, але підтримка вже на підході. Не бійтеся просити про допомогу.

Терези — Колесо фортуни

Неочікувані зрушення — це шанс, а не втрачений контроль. Прийміть потік.

Скорпіон — Дев’ятка кубків

Справжня вдячність і задоволення від життя — це те, що сьогодні приносить глибоке наповнення.

Стрілець — Король жезлів

Ваші лідерські якості сяють — час для натхнених дій і творчих стартів.

Козоріг — Четвірка кубків

Будьте уважні до сигналів серця: оминути щось значуще — легше, ніж визнати це цінним.

Водолій — Повішений (перевернутий)

Всі обмеження — це можливості поглянути на світ інакше. Перезаряджання мислення на старті нового.

Риби — Трійка жезлів

Плани починають приносити результати. Час поглянути далі, бо можливості перед вами.

На завершальному тижні серпня Таро нагадують: ясність, баланс і готовність діяти з натхненням — це тріумфальна формула успішного переходу в новий місяць.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

