Таропрогноз на 25 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Різдво — це не лише свято, а й глибока внутрішня точка відліку. Після найдовшої ночі світло вже з нами, і цей день несе енергію надії, примирення та тихої радості. Таро на 25 грудня не про різкі події, а про стан: із чим ви входите у новий етап і що дозволяєте народитися у своєму житті. Для багатьох знаків це день любові, прийняття та символічного початку.

Прогноз Таро на 25 грудня

Овен — Туз Пентаклів

Новий шанс і реальний початок. День може принести практичну можливість або чітке розуміння, з чого варто почати новий рік.

Телець — Десятка Пентаклів

Родина, стабільність і відчуття ґрунту під ногами. Один із найкращих днів року для сімейного тепла й подяки за те, що маєте.

Близнюки — Трійка Жезлів

Погляд у майбутнє. Ви вже бачите, куди рухатися далі. День підходить для мрій, планів і стратегічного бачення.

Рак — Туз Кубків

Нове емоційне народження. День любові, примирення й глибокої душевної теплоти. Відкрийтесь почуттям.

Лев — Шістка Жезлів

Визнання і радість. Ви відчуваєте, що пройдений шлях мав сенс. День внутрішньої перемоги й світла.

Діва — Поміркованість

Спокій, баланс і гармонія. День не потребує активності — достатньо бути в рівновазі й прийнятті.

Терези — Закохані

Свято серця. День про любов, вибір душею і близькість. Гарний час для партнерства й теплих рішень.

Скорпіон — Суд

Пробудження і внутрішнє оновлення. Ви ясно бачите, що залишаєте в минулому. День сильного очищення.

Стрілець — Зірка

Надія і віра. День повертає відчуття сенсу, навіть якщо рік був складним. Світло веде вас далі.

Козеріг — Світ

Завершення і цілісність. Ви відчуваєте внутрішній спокій і завершеність важливого етапу.

Водолій — Паж Кубків

М’яка радість і емоційна відкритість. Можливі щирі слова, сюрпризи або теплі жести.

Риби — Королева Кубків

Безумовна любов і глибоке прийняття. День для турботи, співчуття і внутрішнього миру.

25 грудня — день світлого переходу. Карти Таро говорять про народження нової надії, відновлення віри та глибокий контакт із собою і близькими. Це час не для планів, а для відчуття: світло вже з вами, і воно зростатиме.

