Астрологія
193
3 хв

Таропрогноз на 25 травня 2026 року: кому доля дасть новий шанс, а кому варто пригальмувати

25 травня 2026 року може принести знакам зодіаку неочікувані новини, важливі рішення і сильні емоції — карти Таро підказують, кому пощастить, а кому варто бути особливо уважними.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

25 травня стане днем, коли багато ситуацій вимагатимуть чесності і внутрішньої зрілості. Карти Таро вказують: зараз важливо не поспішати з висновками і не намагатися контролювати те, що змінюється природним шляхом.

Для багатьох знаків зодіаку цей день стане моментом переоцінки. Хтось отримає шанс почати новий етап, а хтось зрозуміє, що настав час відмовитися від того, що більше не працює.

Таропрогноз на 25 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Двійка Жезлів

Овнам день приносить нові перспективи і важливі плани. Ви почнете чіткіше бачити свій подальший напрямок.

Телець — Королева Пентаклів

Тельцям день обіцяє стабільність, комфорт і відчуття впевненості у своїх силах.

Близнята — П’ятірка Кубків

Близнятам варто не зациклюватися на розчаруваннях. Не все втрачено, навіть якщо зараз так здається.

Рак — Туз Кубків

Ракам день приносить нові емоції, щирі розмови і приємні знайомства. Це хороший час для кохання і душевної близькості.

Лев — Вісімка Жезлів

Левам день приносить швидкі зміни і несподівані новини. Події можуть розвиватися дуже активно.

Діва — Ієрофант

Дівам варто прислухатися до мудрих порад або власного досвіду. День сприяє навчанню і внутрішнім висновкам.

Терези — Король Кубків

Терезам важливо тримати емоції під контролем. Спокій допоможе уникнути помилок і зайвих конфліктів.

Скорпіон — Дев’ятка Мечів

Скорпіонам варто не піддаватися тривожним думкам. Частина страхів може бути перебільшеною.

Стрілець — Шут

Стрільцям день приносить нові можливості і несподівані повороти. Це хороший час для сміливих рішень.

Козоріг — Четвірка Пентаклів

Козорогам варто уважніше ставитися до грошей і ресурсів. День не підходить для ризикованих кроків.

Водолій — Королева Мечів

Водоліям день приносить ясність і здатність побачити ситуацію без ілюзій. Ви зможете ухвалити правильне рішення.

Риби — Сонце

Рибам випадає дуже позитивний день. Карта Сонця обіцяє хороші новини, підтримку і внутрішню легкість.

Кому пощастить 25 травня

Риби, Раки та Стрільці можуть отримати нові можливості, позитивні емоції і хороші новини.

Кому варто бути обережними

Близнятам, Скорпіонам і Козорогам варто уникати поспішних рішень та емоційного виснаження.

Загальний прогноз на день

25 травня 2026 року — це день внутрішніх висновків і нових перспектив. Карти Таро показують: багато знаків зодіаку можуть побачити новий шлях там, де раніше бачили лише невизначеність.

Головне — не боятися змін і не триматися за минуле лише через звичку.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

