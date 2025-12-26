Таропрогноз на 26 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Після різдвяного піднесення настає період тихої інтеграції пережитого. Це день, коли варто розкласти емоції по місцях, побачити, що справді цінне, і не поспішати з рішеннями. Таро на 26 грудня говорить про баланс між відпочинком і внутрішньою роботою: те, що ви усвідомите сьогодні, допоможе спокійно увійти в останні дні року.

Прогноз Таро на 26 грудня

Овен — Вісімка Пентаклів

День зосередженості та корисних справ. Навіть у спокійному ритмі ви можете багато зробити, якщо зосередитеся на деталях.

Телець — Четвірка Жезлів

Відчуття дому і стабільності. День сприятливий для родинного відпочинку, теплих зустрічей і закріплення відчуття безпеки.

Близнята — Десятка Мечів

Остаточне завершення виснажливої теми. Це не біль, а полегшення. Далі — відновлення і новий погляд.

Рак — Шістка Кубків

Ностальгія і теплі спогади. День може повернути вас до приємних моментів або людей з минулого. Дозвольте собі м’якість.

Лев — Король Пентаклів

Стабільність і впевненість. День сприятливий для практичних рішень, фінансів і планування найближчих кроків.

Діва — Двійка Пентаклів

Балансування між справами і відпочинком. Важливо не перевантажувати себе й гнучко реагувати на зміну планів.

Терези — Туз Мечів

Ясність і чесні висновки. День принесе чітке розуміння ситуації або рішення, яке давно визрівало.

Скорпіон — П’ятірка Кубків

Можливий сум або жаль за тим, що минає. Карта радить не застрягати в цьому стані — попереду ще є тепло і підтримка.

Стрілець — Сімка Жезлів

Потрібно відстояти власні межі. День вимагає впевненості й спокійного захисту своєї позиції.

Козеріг — Імператор

Структура і контроль. Ви відчуваєте потребу навести порядок і визначити правила. День для серйозних рішень без емоцій.

Водолій — Лицар Кубків

Романтичний і чутливий настрій. День сприяє щирим словам, творчості та символічним жестам.

Риби — Дев’ятка Кубків

Внутрішнє задоволення і вдячність. Ви можете відчути тиху радість і прийняття того, як склався рік.

26 грудня — день інтеграції й спокійного підбиття мікропідсумків. Карти Таро радять не форсувати події, дозволити собі м’який ритм і уважно прислухатися до власних відчуттів. Саме в такому стані формується внутрішня готовність до завершення року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.