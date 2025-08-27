ТСН у соціальних мережах

Таропрогноз на 27 серпня 2025 року: перемога для Стрільців, відновлення сил для Козорогів

27 серпня 2025 року — день, коли відвертість і відкритість приводять до глибшого порозуміння і внутрішнього балансу.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Карти Таро вказують: інтуїція та внутрішня сила — головні порадники, особливо в емоційних питаннях. Не бійтесь сумнівів — вони допоможуть знайти свою дорогу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро:

  • ОвенСила
    Ваша стійкість у поєднанні з ніжністю допоможе подолати будь-які перешкоди.

  • ТелецьМаг
    Ви маєте внутрішні ресурси, щоб втілити бажане. Сьогодні ваша дієвість — ключ до результату.

  • БлизнюкиСамітник (перевернутий)
    Іноді корисно вийти з ізоляції. Відкритість може подарувати нові ідеї або зв’язки.

  • РакСмерть
    Завершення старого відкриє шлях оновленню. Будьте готові до нового етапу.

  • ЛевДвійка Кубків
    День сприятливий для глибоких зв’язків. Справжні стосунки можуть стати найбільшим подарунком.

  • ДіваП’ятірка Мечів (перевернута)
    Конфлікти залишилися позаду. Сьогодні — про прощення та любов, а не протистояння.

  • ТерезиТуз Жезлів
    Новий творчий імпульс або проєкт можуть захопити вас знову. Настав час старту.

  • СкорпіонІєрофант
    Сьогодні знання і традиції — ваш ресурс. Слухайте наставників або власну мудрість.

  • СтрілецьШістка Жезлів
    Ваші досягнення будуть помічені. Це момент, коли впевненість приносить плоди.

  • КозорігЧетвірка Мечів
    Перезаряджання і відпочинок дають сили. Сьогодні — час для тиші і внутрішнього миру.

  • ВодолійПовішений
    Перегляд перспектив знайде вас, якщо ви зміните кут зору.

  • РибиТрійка Кубків
    День для радості, друзів і душевних зустрічей. Веселіться — це ваш винятковий час.

27 серпня — день, коли емоції і думки виходять на світло. Ваше серце підкаже, куди рухатися. Карти Таро нагадують: щирість відкриває двері, а внутрішня сила веде вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

