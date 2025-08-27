- Дата публікації
Таропрогноз на 27 серпня 2025 року: перемога для Стрільців, відновлення сил для Козорогів
27 серпня 2025 року — день, коли відвертість і відкритість приводять до глибшого порозуміння і внутрішнього балансу.
Карти Таро вказують: інтуїція та внутрішня сила — головні порадники, особливо в емоційних питаннях. Не бійтесь сумнівів — вони допоможуть знайти свою дорогу.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро:
Овен — Сила
Ваша стійкість у поєднанні з ніжністю допоможе подолати будь-які перешкоди.
Телець — Маг
Ви маєте внутрішні ресурси, щоб втілити бажане. Сьогодні ваша дієвість — ключ до результату.
Близнюки — Самітник (перевернутий)
Іноді корисно вийти з ізоляції. Відкритість може подарувати нові ідеї або зв’язки.
Рак — Смерть
Завершення старого відкриє шлях оновленню. Будьте готові до нового етапу.
Лев — Двійка Кубків
День сприятливий для глибоких зв’язків. Справжні стосунки можуть стати найбільшим подарунком.
Діва — П’ятірка Мечів (перевернута)
Конфлікти залишилися позаду. Сьогодні — про прощення та любов, а не протистояння.
Терези — Туз Жезлів
Новий творчий імпульс або проєкт можуть захопити вас знову. Настав час старту.
Скорпіон — Ієрофант
Сьогодні знання і традиції — ваш ресурс. Слухайте наставників або власну мудрість.
Стрілець — Шістка Жезлів
Ваші досягнення будуть помічені. Це момент, коли впевненість приносить плоди.
Козоріг — Четвірка Мечів
Перезаряджання і відпочинок дають сили. Сьогодні — час для тиші і внутрішнього миру.
Водолій — Повішений
Перегляд перспектив знайде вас, якщо ви зміните кут зору.
Риби — Трійка Кубків
День для радості, друзів і душевних зустрічей. Веселіться — це ваш винятковий час.
27 серпня — день, коли емоції і думки виходять на світло. Ваше серце підкаже, куди рухатися. Карти Таро нагадують: щирість відкриває двері, а внутрішня сила веде вперед.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
