Таропрогноз на 27 серпня 2025 року: перемога для Стрільців, відновлення сил для Козорогів

Карти Таро / © ТСН.ua

Карти Таро вказують: інтуїція та внутрішня сила — головні порадники, особливо в емоційних питаннях. Не бійтесь сумнівів — вони допоможуть знайти свою дорогу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро:

Овен — Сила

Ваша стійкість у поєднанні з ніжністю допоможе подолати будь-які перешкоди.

Телець — Маг

Ви маєте внутрішні ресурси, щоб втілити бажане. Сьогодні ваша дієвість — ключ до результату.

Близнюки — Самітник (перевернутий)

Іноді корисно вийти з ізоляції. Відкритість може подарувати нові ідеї або зв’язки.

Рак — Смерть

Завершення старого відкриє шлях оновленню. Будьте готові до нового етапу.

Лев — Двійка Кубків

День сприятливий для глибоких зв’язків. Справжні стосунки можуть стати найбільшим подарунком.

Діва — П’ятірка Мечів (перевернута)

Конфлікти залишилися позаду. Сьогодні — про прощення та любов, а не протистояння.

Терези — Туз Жезлів

Новий творчий імпульс або проєкт можуть захопити вас знову. Настав час старту.

Скорпіон — Ієрофант

Сьогодні знання і традиції — ваш ресурс. Слухайте наставників або власну мудрість.

Стрілець — Шістка Жезлів

Ваші досягнення будуть помічені. Це момент, коли впевненість приносить плоди.

Козоріг — Четвірка Мечів

Перезаряджання і відпочинок дають сили. Сьогодні — час для тиші і внутрішнього миру.

Водолій — Повішений

Перегляд перспектив знайде вас, якщо ви зміните кут зору.

Риби — Трійка Кубків

День для радості, друзів і душевних зустрічей. Веселіться — це ваш винятковий час.

27 серпня — день, коли емоції і думки виходять на світло. Ваше серце підкаже, куди рухатися. Карти Таро нагадують: щирість відкриває двері, а внутрішня сила веде вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

