Таропрогноз на 28 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Кінець грудня несе особливу тишу: події вже не квапляться, а внутрішні висновки стають чіткими. Це день, коли важливо не поспішати, а зібрати розсипані за рік сенси в єдину картину. Таро на 28 грудня говорить про баланс між завершенням і готовністю до нового циклу, про уважність до себе та прості, але точні рішення.

Прогноз Таро на 28 грудня

Овен — Імператор

Структура і контроль. День для впорядкування справ, фінансів і планів. Ви задаєте рамки, які допоможуть спокійно увійти в новий рік.

Телець — Десятка Кубків

Гармонія й підтримка близьких. День наповнений теплом і відчуттям «я на своєму місці». Добре бути поруч із родиною.

Близнята — Двійка Жезлів

Погляд у майбутнє і вибір напрямку. Ви вже бачите варіанти — сьогодні варто визначити пріоритет.

Рак — Король Кубків

Емоційна зрілість і спокій. День сприяє відвертим, але врівноваженим розмовам і внутрішній стабільності.

Лев — Туз Мечів

Ясність і чесність. Ви отримуєте чітке розуміння, що варто завершити, а що — почати з нового року без сумнівів.

Діва — П’ятірка Пентаклів

Можливе відчуття нестачі або тривоги. Карта радить не замикатися: підтримка поруч, варто дозволити собі її прийняти.

Терези — Сімка Пентаклів

Очікування результатів і терпіння. Ви вже заклали основу — тепер час дати подіям дозріти без тиску.

Скорпіон — Вісімка Мечів

Внутрішні обмеження. День показує, де страхи заважають рухатися далі. Зміна погляду відкриє вихід.

Стрілець — Король Жезлів

Впевненість і бачення. Ви чітко знаєте, чого хочете в новому році. День підходить для формування намірів.

Козоріг — Трійка Кубків

Теплі зустрічі й радість спілкування. Дозвольте собі святковий настрій і підтримку друзів.

Водолій — Справедливість

Підбиття підсумків і баланс. День чесних висновків: ви бачите, що було зроблено правильно, а що потребує корекції.

Риби — Зірка

Надія і м’яке світло майбутнього. Навіть якщо рік був непростим, цей день повертає віру і спокій.

28 грудня — день тихого завершення і внутрішньої ясності. Карти Таро радять не поспішати з діями, а зібрати сили, прийняти пройдений шлях і сформувати наміри без тиску. Саме так створюється відчуття готовності до нового року.

