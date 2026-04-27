Астрологія
72
2 хв

Таропрогноз на 28 квітня 2026 року: день вибору, шансів і несподіваних рішень

28 квітня 2026 року стане днем, коли багато знаків зодіаку отримають можливість змінити ситуацію — карти Таро підказують, де варто діяти, а де краще зупинитися.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

28 квітня — день, коли багато що стає на свої місця. Карти Таро вказують: це момент, коли сумніви можуть розвіятися, а рішення — нарешті сформуватися.

Це день балансу між діями і обдумуванням. Деякі знаки зодіаку відчують імпульс рухатися вперед, інші — зрозуміють, що варто трохи зачекати.

Таропрогноз на 28 квітня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Король Жезлів

Овнам день приносить силу і впевненість. Ви зможете взяти ситуацію під контроль і діяти рішуче. Це хороший час для ініціативи.

Телець — Шістка Пентаклів

Тельцям день приносить баланс і підтримку. Це може бути як фінансова допомога, так і емоційна взаємність.

Близнята — Сімка Мечів

Близнятам варто бути уважними. Можливі ситуації, де не все чесно або прозоро. Краще перевіряти інформацію.

Рак — Дев’ятка Кубків

Ракам день приносить задоволення і маленькі радощі. Це хороший час для відпочинку і приємних моментів.

Лев — Четвірка Жезлів

Левам день приносить стабільність і радість. Можливі приємні події, пов’язані з домом або близькими.

Діва — Справедливість

Дівам доведеться ухвалювати чесні рішення. День вимагає об’єктивності і холодного розуму.

Терези — Паж Жезлів

Терезам день приносить новий імпульс. Це може бути ідея, новина або шанс почати щось нове.

Скорпіон — Десятка Мечів

Скорпіонам варто прийняти завершення. Це складний момент, але він відкриває нові можливості.

Стрілець — Лицар Жезлів

Стрільцям важко буде сидіти на місці. День підштовхує до дій і руху.

Козоріг — Імператор

Козорогам день приносить контроль і стабільність. Ви зможете впоратися з будь-якою ситуацією.

Водолій — Зірка

Водоліям день приносить надію і спокій. Ви побачите перспективу.

Риби — Місяць

Рибам варто довіряти інтуїції, але не піддаватися страхам. Не все буде очевидним.

Кому пощастить 28 квітня

Овни, Леви та Раки можуть отримати позитивні зміни, радість і нові можливості.

Кому варто бути обережними

Скорпіонам, Близнятам і Рибам варто уникати ілюзій і поспішних рішень.

Загальний прогноз на день

28 квітня 2026 року — це день ясності і внутрішнього балансу. Він допоможе зрозуміти, куди рухатися далі.

Карти Таро радять не поспішати там, де потрібне обдумування, і діяти там, де з’являється шанс. Саме сьогодні багато знаків зодіаку можуть зробити правильний вибір.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

