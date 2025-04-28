Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро, які з'явилися кілька століть тому, вже завоювали численних прихильників серед різних прошарків суспільства. Вони озвучують своєрідні підказки долі та попередження, але чи дослухатися до них — вирішує сама людина.

Нині існує кілька тисяч видів карт Таро, тому ви легко зможете їх придбати, якщо забажаєте опанувати це мистецтво.

Пропонуємо дізнатися, що очікує вас прийдешнього тижня, за допомогою тарологічного прогнозу від майстрині Таро Олени Кузьмич.

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Прогноз Таро на кохання і стосунки

Карта тижня “Королева кубків”

Ця карта належить до так званих фігурних карт або карт двору. Вона розповідає про м'якість, усвідомлення почуттів та образне мислення. Тобто ця карта Таро в коханні пропонує рухатися, наче вода, бо саме цю астрологічну стихію представляє “Королева кубків”.

Протягом цього тижня варто виявити доброту й розуміння, гармонізувати свої почуття та знайти внутрішній баланс, опанувати мудрість та отримати цілющу силу від усього, що ви робите.

Не виключено, що до вас потягнуться люди, які потребуватимуть підтримки і співчуття. Також щоб вдало рухатися, варто позбутися злості та образ і стати співчутливішими — як щодо себе, так і щодо інших.

Прогноз Таро на роботу й кар’єру

Карта тижня “Дев'ятка кубків”

Ця карта розповідає про здійснення бажань, емоційне задоволення, чуттєвість тощо. Ваші мрії незабаром стануть реальність, якщо, звісно, докласти до цього зусиль. Також йдеться про прості радощі життя, веселу компанію і нетерпимість до будь-яких обмежень. Не забувайте про відповідальність за свої бажання перед Всесвітом.

Пишайтеся своїми досягненнями, радійте своїй справі. Але будьте обережними — надто довго грітися у променях власної слави теж не варто. Пам'ятайте про те, що заздрість породжує образи, знищує кохання і змушує заздрісників скористатися маніпуляціями. Звертайте увагу й на інші погляди.

Зараз усі шанси Всесвіту — на вашому боці.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня “Сімка жезлів”

Ця карта, як і попередня, належить до молодших арканів Таро, вона розповідає про захист, цілі та отримання переваг. Зараз ви не хочете рухатися з місця через принцип, проте це неправильна позиція. Також вас переповнює бажання розраховувати лише на власні сили.

Карта натякає, що потрібно з розумом реагувати на кинуті вам виклики і впевнено казати “ні”. Утримуйте внутрішнє бажання до руйнування всередині. Будьте рішучими у складній ситуації та стійкими у спілкуванні з ворогами. Не втягуйтеся у беззмістовну боротьбу та агресивну взаємодію.

Міцно стійте на ногах і відстоюйте свої права та принципи. Протягом цього тижня доведеться боротися не лише з зовнішніми проблемами, а й з внутрішніми демонами та страхами, але ви вийдете переможцем з цього герцю.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.