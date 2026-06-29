Таропрогноз на 29 червня 2026 року: кому день відкриє новий шлях, а кому варто поставити крапку в минулому

Карти Таро / © ТСН.ua

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29 червня стане символічним днем переходу між завершенням старого циклу і підготовкою до нового місяця. Карти Таро вказують: сьогодні багато людей можуть відчути, що певні життєві сценарії більше не працюють так, як раніше. Це день чесності із собою і сміливості змінювати напрямок.

Деякі розмови, рішення або навіть випадкові збіги можуть підштовхнути вас до важливого усвідомлення. Головне — не ігнорувати внутрішній голос.

Таропрогноз на 29 червня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Жезлів

Овнам день приносить потужний заряд енергії та бажання діяти. Важливо спрямувати цю силу на справді важливі цілі, а не розпорошуватися.

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Телець — Дев’ятка Пентаклів

Тельцям день обіцяє стабільність, комфорт і заслужене відчуття, що ваші зусилля нарешті дають результат.

Близнята — Двійка Мечів

Близнятам настав час ухвалити рішення, яке довго відкладалося. Невизначеність більше не працює на вашу користь.

Рак — Королева Кубків

Ракам варто довіряти емоціям та інтуїції. Саме внутрішній голос допоможе побачити правильний напрямок.

Лев — Сонце

Левам випадає одна з найсильніших карт колоди. День принесе хороші новини, підтримку і сильне відчуття внутрішньої впевненості.

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Діва — Вісімка Пентаклів

Дівам день сприяє роботі, концентрації і поступовому зміцненню позицій. Ваша дисципліна зараз дає плоди.

Терези — Шістка Мечів

Терезам настав час рухатися далі. Те, що давно виснажувало, потрібно залишати позаду без жалю.

Скорпіон — Смерть

Скорпіонам день приносить завершення важливого етапу. Це карта глибокої трансформації, яка відкриє нові двері.

Стрілець — Туз Жезлів

Стрільцям день приносить нову ідею, натхнення і шанс почати щось перспективне.

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Козоріг — Імператор

Козорогам день дає контроль над ситуацією, впевненість і можливість зміцнити власний авторитет.

Водолій — Зірка

Водоліям день приносить надію, нові перспективи і розуміння того, куди варто рухатися далі.

Риби — Дев’ятка Кубків

Рибам день приносить емоційне задоволення, хороші новини і відчуття внутрішньої гармонії.

Кому пощастить 29 червня

Леви, Водолії та Тельці можуть отримати найбільше позитивних новин, нові можливості і підтримку.

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Кому варто бути уважними

Близнятам, Скорпіонам і Терезам варто не боятися завершувати старі історії і приймати рішення, яких давно потребує життя.

Загальний прогноз на день

29 червня 2026 року стане днем переходу і важливих усвідомлень. Карти Таро показують: зараз багато знаків зодіаку можуть зрозуміти, що настав час переглянути власні життєві сценарії і дозволити змінам увійти у життя.

Головний урок цього дня — не триматися за минуле лише тому, що воно знайоме. Саме готовність відпустити старе сьогодні відкриє шлях до майбутніх можливостей.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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