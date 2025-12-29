Таропрогноз на 29 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Залишається лише кілька днів до зміни року, і простір ніби просить тиші та чесності. Це не час для різких кроків, а момент, коли важливо зібрати себе, свої рішення й досвід у цілісну картину. Таро на 29 грудня говорить про внутрішні підсумки, прощення та готовність закрити двері минулого без жалю. Те, як ви проживете цей день, вплине на відчуття старту нового року.

Прогноз Таро на 29 грудня

Овен — Двійка Кубків

Гармонія і щирий контакт. День для примирень, теплих розмов і відчуття взаємності. Важливо бути поруч із тими, хто справді близький.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Самодостатність і спокій. Ви відчуваєте опору в собі й можете дозволити собі комфорт. Гарний день для відпочинку і вдячності собі.

Близнята — Вісімка Жезлів

Події пришвидшуються. Можливі новини або рішення, які допоможуть швидше закрити справи року. День активний, але контрольований.

Рак — Четвірка Кубків

Втома або байдужість до того, що відбувається. Карта радить не відмовлятися від можливості лише через емоційне виснаження — уважно подивіться навколо.

Лев — Король Пентаклів

Стабільність і відповідальність. День сприяє фінансовому плануванню та серйозним рішенням щодо майбутнього.

Діва — Туз Жезлів

Іскра нового бажання. Навіть наприкінці року з’являється енергія старту. Запишіть ідею — вона стане важливою згодом.

Терези — Шістка Мечів

Перехід у спокійніший стан. Ви залишаєте позаду напружений період і рухаєтеся до внутрішньої тиші.

Скорпіон — Сімка Кубків

Ілюзії або надлишок варіантів. День вимагає тверезості: не все, що здається привабливим, має реальну цінність.

Стрілець — Десятка Кубків

Емоційна повнота і підтримка. День наповнений теплом, родинністю та відчуттям єдності.

Козоріг — Вісімка Пентаклів

Зосередженість і завершення справ. Ви можете спокійно довести до ладу те, що відкладали. День продуктивний у дрібницях.

Водолій — Повішений

Пауза і переоцінка. День радить не поспішати з рішеннями, а подивитися на ситуації під іншим кутом.

Риби — Король Кубків

Емоційна зрілість і внутрішній баланс. Ви добре тримаєте рівновагу і можете підтримати інших або себе.

29 грудня — день м’якого прощання з роком. Карти Таро підказують, що завершення не має бути драматичним: достатньо чесно визнати свій шлях, подякувати собі й відпустити зайве. Саме так формується відчуття внутрішньої готовності до нового початку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

