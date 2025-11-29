Таропрогноз на 29 листопада: день внутрішньої ясності, несподіваних рішень і прихованих можливостей

Карти Таро / © ТСН.ua

День 29 листопада несе енергію усвідомлення та внутрішнього вирівнювання. Аркани підказують, що багато знаків можуть побачити справжню природу подій, які довго здавалися заплутаними. Це час ясності, правильних рішень і відповідей, які приходять раптово — через знак, розмову чи емоційний інсайт. Для декого день стане точкою перезавантаження, а для інших — кроком уперед у важливій справі.

Овен — Паж Кубків

День відкриває енергію нових симпатій, приємних новин або творчих ідей. Прислухайтесь до натхнення — воно сьогодні особливо чисте.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Гарний день для фінансових справ, побутових покупок або впорядкування ресурсів. Ви можете отримати результат, до якого йшли довго.

Близнюки — П’ятірка Жезлів

Можливі суперечки або конкуренція. Не сприймайте їх як загрозу — це лише спосіб прояснити позиції та знайти оптимальний шлях.

Рак — Туз Кубків

Сильна емоційна хвиля. Можливий початок нової симпатії, натхнення або примирення. Серце відкривається — скористайтесь моментом.

Лев — Король Мечів

День вимагає логіки та чітких рішень. Вам вдасться встановити порядок у тому, що потребувало дисципліни. Порада експерта може бути корисною.

Діва — Четвірка Жезлів

На вас чекають добрі новини, атмосфера підтримки й мікро-успіхи. Добрий день для сімейних справ або неформального спілкування.

Терези — Шістка Кубків

Можливе повернення до минулих подій, контакт з людиною із минулого або ностальгія. Це м’який і теплий день, який відкриє важливий емоційний сенс.

Скорпіон — Лицар Мечів

День швидких рішень та активної дії. Ви можете побороти проблему або прорватися вперед у справі, яка довго буксувала.

Стрілець — Сімка Жезлів

Вам доведеться відстоювати власну позицію. Карта радить не здаватись — ваша правда міцна, а аргументи вагомі.

Козоріг — Вісімка Пентаклів

Робочий, продуктивний день. Зосередьтеся на деталях — це дасть можливість вирівняти процеси й отримати хороші результати.

Водолій — Трійка Мечів

Емоційна напруга або розчарування можуть проявитися. Важливо не накопичувати біль, а відпускати. Це день чесних висновків.

Риби — Двійка Кубків

Сприятливий день для партнерства, союзів і сердечних розмов. Можливе примирення або важливе зближення з кимось.

29 листопада відкриває день, який допомагає побачити істину і прийняти рішення, від яких залежатиме подальший розвиток подій. Таро підкреслюють: головне — не ігнорувати внутрішні сигнали. Для багатьох знаків цей день стане точкою рівноваги, гармонізації стосунків і прояснення планів.

