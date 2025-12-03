Таропрогноз на 3 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Енергії 3 грудня рухають нас уперед: карти дня говорять про необхідність чесності із собою, баланс між серцем та раціональністю, а також про готовність ставити кордони. Цей день може принести важливі повідомлення, доленосні зустрічі або підказки щодо майбутніх змін.

Прогноз для кожного знака зодіаку

Овен — Туз Жезлів

Новий порив сил. Ви отримаєте можливість проявити себе — ухопіть її відразу.

Телець — Помірність

День гармонії та спокою. Важливо не поспішати й налаштувати внутрішній баланс.

Близнюки — Двійка Мечів

Постане вибір. Не блокуйте емоції — подивіться на ситуацію без страху.

Рак — Шістка Кубків

Повернення минулого. Може з’явитися добра новина або людина, яку давно не бачили.

Лев — Король Жезлів

Час лідерства. Ведіть інших за собою, і вас почують.

Діва — Десятка Пентаклів

Успіх у фінансових та родинних питаннях. День стабільності та підтримки.

Терези — Сімка Кубків

Багато варіантів, але не всі реальні. Важливо уникати ілюзій та самообману.

Скорпіон — Лицар Мечів

Активний рух уперед. Ви здатні прорватися крізь перешкоди.

Стрілець — Сонце

День ясності, радості та перемоги. Можлива добра звістка.

Козеріг — Вісімка Пентаклів

Робота дасть відмінні результати. Продовжуйте вдосконалювати майстерність.

Водолій — Паж Кубків

Натхнення, творчість, нові ідеї. Може надійти приємне повідомлення.

Риби — Дев’ятка Кубків

Задоволення й здійснення бажань. Дозвольте собі відчути радість моменту.

3 грудня приносить знакам різні вектори руху, але ключова тема одна: ясність. День допоможе визначити свої пріоритети й знайти сили діяти. Не ігноруйте внутрішні сигнали — вони сьогодні особливо точні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

