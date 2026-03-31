Таропрогноз на 30 березня — 5 квітня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Новий тиждень, який триває від 30 березня до 5 квітня 2026 року, може стати часом переломних рішень, емоційних відкриттів і важливих внутрішніх висновків. Комусь доведеться поставити крапку в затягнутій історії, а хтось, навпаки, отримає шанс почати з чистого аркуша. Карти Таро вказують: зараз особливо важливо не ігнорувати знаки, які посилає життя.

Цей період вимагатиме уважності до деталей, чесності із собою та готовності не триматися за те, що вже втратило сенс. Для одних знаків тиждень буде динамічним і результативним, для інших — сповненим роздумів, переоцінки й відновлення сил. Та в будь-якому разі карти підказують головне: навіть невеликі рішення цього тижня можуть мати далекі наслідки.

Овен — Колесо Фортуни

Для Овнів тиждень обіцяє зміни, які можуть спершу здатися хаотичними, але згодом виявляться дуже вчасними. Події розгортатимуться швидко, і вам доведеться підлаштовуватися під нові обставини. У роботі можливий несподіваний поворот, новина або шанс, який не варто ігнорувати. В особистому житті доля також може підкинути важливу зустріч або змінити хід уже знайомої історії. Ваше завдання — не боятися руху вперед.

Телець — Десятка Пентаклів

Тельцям карти обіцяють тиждень стабільності, родинних тем і практичних рішень. На перший план можуть вийти гроші, побут, питання безпеки та майбутнього. Це хороший час, щоб думати стратегічно, планувати витрати, зміцнювати зв’язки з близькими та працювати на перспективу. Якщо ви давно чекали відчуття ґрунту під ногами, саме тепер воно може з’явитися. Тиждень сприятливий для всього, що дає відчуття надійності.

Близнята — Маг

Для Близнят починається активний, розумово насичений період, коли багато залежатиме саме від ваших слів, рішень і вміння себе подати. Маг говорить про силу впливу, нові ідеї, ініціативу й уміння перетворювати задумане на реальність. Якщо ви давно хотіли почати нову справу, заявити про себе або переконати когось у своїй позиції, тиждень підходить для цього якнайкраще. Головне — не розпорошуватися.

Рак — Місяць

Ракам цього тижня варто бути особливо уважними до внутрішнього стану. Карта Місяця може вказувати на сумніви, приховані переживання, підозри або ситуації, в яких поки що бракує ясності. Не все буде таким, як здається на перший погляд, тому не поспішайте з висновками. У стосунках важливо не добудовувати те, чого ви ще точно не знаєте. Це також сильний період для інтуїції, творчості та занурення в себе.

Лев — Сонце

Левам випадає одна з найкращих карт тижня. Сонце обіцяє успіх, ясність, підтримку, добрі новини та відчуття, що ви рухаєтеся у правильному напрямку. Те, що раніше турбувало, почне прояснюватися. У роботі можливе визнання, у справах — успішне завершення, в особистому житті — теплі й щирі моменти. Це час, коли варто показувати себе, діяти відкрито і не применшувати власних сильних сторін.

Діва — Вісімка Пентаклів

Для Дів тиждень буде робочим, продуктивним і вимогливим до дисципліни. Карта вказує: великі результати зараз формуються через невеликі, але регулярні зусилля. Може бути багато завдань, дрібниць, відповідальності, однак саме ця уважність до деталей принесе добрий результат. Це вдалий період для навчання, відточування навичок, доведення проєктів до ладу. Не чекайте миттєвого прориву — ваша сила зараз у системності.

Терези — Закохані

Терезам доведеться ухвалювати рішення, пов’язані з почуттями, цінностями або вибором між двома шляхами. Карта Закоханих не завжди говорить лише про романтику — часто вона про чесність із собою і необхідність визначитися. У стосунках можуть відбутися важливі розмови. У роботі або особистих планах постане питання: що вам справді близьке, а що ви робите лише з обов’язку. Тиждень вимагає щирого вибору, а не компромісу заради спокою.

Скорпіон — Смерть

Для Скорпіонів тиждень стане періодом завершення і трансформації. Карта Смерті не віщує буквальних втрат, а говорить про потребу відпустити старе, щоб звільнити місце для нового. Щось може остаточно вичерпати себе: формат стосунків, звичка, погляд на ситуацію або навіть певний етап у роботі. Чим менше ви триматиметеся за минуле, тим легше пройдете цей перехід. Попереду — оновлення, але спершу треба попрощатися з тим, що вже не працює.

Стрілець — Лицар Жезлів

Стрільцям карти обіцяють динаміку, рух і бажання діяти швидко. Це енергійний тиждень, коли може з’явитися багато нових ідей, поїздок, зустрічей або спонтанних рішень. Ви будете налаштовані рішуче, але важливо не поспішати настільки, щоб не наробити помилок. У коханні можливі яскраві емоції, у роботі — шанс вирватися вперед. Головне — тримати фокус, щоб енергія не розчинилася в метушні.

Козоріг — Імператор

Козорогам тиждень принесе теми контролю, структури, відповідальності й сили позиції. Імператор вказує на необхідність діяти тверезо, раціонально й без зайвих емоцій. Ви можете стати тією людиною, яка задає правила, ухвалює ключові рішення або бере на себе керівну роль. У фінансових і робочих питаннях карта дуже сильна. Водночас у стосунках варто стежити, щоб ваша принциповість не перетворилася на жорсткість.

Водолій — Зірка

Для Водоліїв тиждень буде пов’язаний із надією, відновленням і баченням перспективи. Навіть якщо останнім часом ви сумнівалися або втрачали натхнення, зараз з’явиться відчуття, що світло попереду все ж є. Карта Зірки сприяє мріям, творчості, спокійному руху до великої цілі та внутрішньому зціленню. Це добрий час для планування, м’якого оновлення і пошуку людей, з якими вам по дорозі.

Риби — Верховна Жриця

Рибам карти радять не поспішати з відкритими діями. Верховна Жриця говорить про приховані процеси, інтуїцію, спостереження та знання, яке приходить не через шум, а через тишу. Цього тижня багато що стане зрозумілим не завдяки прямим словам, а через натяки, відчуття, сни, внутрішні сигнали. У стосунках і справах краще поки не квапити події. Ваші головні відповіді зараз — усередині вас.

Що обіцяє тиждень від 30 березня до 5 квітня 2026 року

Карти Таро показують, що цей тиждень буде дуже різним для знаків зодіаку: комусь він принесе ривок уперед, комусь — необхідність поставити паузу, а комусь — доленосний вибір. Однак спільна тема періоду очевидна: життя підштовхує до чесності, зрілості та відмови від ілюзій.

Тож варто уважно ставитися до підказок, які з’являтимуться від 30 березня до 5 квітня 2026 року. Саме цього тижня багато знаків зодіаку зможуть зрозуміти, що настав момент або діяти сміливо, або остаточно відпустити те, що більше не веде вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.