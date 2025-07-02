Таропрогноз на 30 червня-6 липня 2025 року: що карти нам віщують

Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро з'явилися кілька століть тому і завдяки популяризації їх у містичних фільмах та серіалах стали буденним атрибутом ворожки. Проте карти Таро - це набагато більше, ніж просто мантичний інструмент, адже вони напряму працюють з нашою підсвідомістю, допомагаючи вийти з конфліктних ситуацій, зрозуміти свої бажання та прагнення й дізнатися можливе майбутнє.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Паж жезлів"

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"Паж жезлів" - це карта Таро, яка належить до карт двору або так званих фігурних карт. У певних випадках у тлумаченні карт вона може означати першу конкретну людину, до якої у вас є любовний інтерес. Тим часом масть жезлів у картах Таро символізує пристрасть, дієвість та бажання розвитку. Тому протягом цього тижня спробуйте по-новому подивитися на ваші стосунки. Дайте їм ще один шанс. Додайте ентузіазму. Намагайтеся йти у новому для вас з партнером чи партнеркою напрямках. Перевірте свої сили та поборіться за ваше щастя.

Надихайтеся перспективами, які відкриваються перед вами. Більше фліртуйте. Оживіть ваше кохання. Не відвертатися на дрібниці. Станьте оптимістом і відкрийтеся цим почуттям. Першим простягніть руку та отримайте новий шанс. Домагайтеся успіху у спілкуванні.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта говорить про досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Вона повідомляє про крутий життєвий виграш, контроль над ситуацією, фінансову або матеріальну безпеку, насолоду всіма подарунками життя, зміни на краще, успіх, вміння отримувати вигоду тощо.

Ваш виклик здійснений. Досягнувши чимало в роботі, ви відчуваєте свою впевненість та незалежність. Ви вільні у своєму виборі робити що завгодно, доти, допоки не будете відповідати за свої вчинки.

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Настав час подумати про себе.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Вісімка кубків"

Не турбуйтеся про те, куди приведе вас окремий крок. Тільки той, хто дивиться далеко, знаходить правильний шлях.

Для того, щоб розвиватися фінансово, передовсім звільніться від старої "трясовини". І лише тоді — сміливо крокуйте вперед. Ви про це не пошкодуєте. Спробуйте те, на що раніше не наважувалися. Але спершу трішки погуляйте на самоті та добряче все обдумайте.

Подумайте про те, що тримає вас за попередні провали. Чи можете ви звільнитися від цих обмежень. Перед вами стоїть цілком досяжна мета, але потрібно звільнитися від старих уявлень та звичок. Прокладіть новий шлях, навіть якщо спочатку він буде важким. Пам’ятайте про те, що мужність — це страх, який прочитав молитву.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.