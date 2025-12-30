Таропрогноз на 30 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Передостанній день року має особливу енергію: поспіх уже недоречний, а надмірна активність виснажує. Це час для тихих висновків, прощення й завершення того, що тягнулося довго. Таро на 30 грудня радить не триматися за минуле зі страху, а дозволити року завершитися природно. Те, що буде усвідомлено цього дня, полегшить вхід у новий цикл.

Прогноз Таро на 30 грудня

Овен — Дев’ятка Жезлів

Втома дається взнаки, але ви майже на фініші. День просить зберегти межі й не здаватися в останній момент. Ваша витримка має сенс.

Телець — Королева Кубків

Емоційна м’якість і турбота. День для співчуття, підтримки та щирих розмов. Дозвольте собі бути чутливими.

Близнюки — Шістка Мечів

Плавний перехід у спокійніший стан. Ви відпускаєте напругу й рухаєтесь до внутрішньої тиші. День сприяє примиренню з минулим.

Рак — П’ятірка Пентаклів

Може з’явитися відчуття нестачі або самотності. Карта нагадує: підтримка поруч, якщо дозволити її прийняти. Не залишайтеся наодинці з тривогою.

Лев — Туз Жезлів

Новий імпульс і внутрішній вогонь. Навіть наприкінці року з’являється ідея або бажання, яке варто зафіксувати.

Діва — Сімка Пентаклів

Очікування і терпіння. Ви вже зробили достатньо — зараз важливо не квапити результат і довіритися процесу.

Терези — Король Мечів

Чіткість і ясні висновки. День для раціонального підбиття підсумків без емоційних крайнощів. Ви добре бачите реальну картину.

Скорпіон — Десятка Кубків

Емоційна повнота і тепло. День може принести відчуття вдячності за людей поруч і прожитий шлях.

Стрілець — Лицар Жезлів

Порив і бажання рухатися далі. День активний внутрішньо, але важливо не діяти імпульсивно — краще спрямувати енергію в намір.

Козоріг — Четвірка Пентаклів

Потреба в контролі та безпеці. Перевірте, чи не тримаєтеся ви за щось лише зі страху змін. Дозвольте собі трохи відпустити.

Водолій — Двійка Кубків

Гармонія і взаємність. День сприятливий для примирення, теплих контактів і щирих розмов.

Риби — Повішений

Пауза і переосмислення. Не все потрібно вирішувати зараз. День для зміни погляду й прийняття того, що не залежить від вас.

30 грудня — день внутрішнього завершення і м’якого прощання з роком. Карти Таро радять не поспішати й не вимагати від себе більше, ніж потрібно. Достатньо чесно подивитися на пройдений шлях, відпустити напругу й дозволити собі спокій. Саме з цього стану легше входити у новий рік.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

