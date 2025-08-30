ТСН у соціальних мережах

Таропрогноз на 30 серпня 2025 року: фінансові сюрпризи для Тельців, романтичні натяки для Риб

Сьогодні день, коли зміни можуть приносити як фінансову удачу, так і приємні емоції. Карти Таро підказують: будь-яка несподівана можливість — це шанс, якщо не втратите ясності наміру.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

30 серпня — день активної енергії та можливостей. Карти Таро підказують: фінансові та романтичні події можуть несподівано зв’язатися у єдине ціле. Не пропустіть те, що приносить радість і розширює горизонти, але робіть це усвідомлено.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп за картами Таро для знаків зодіаку:

  • ОвенЛицар Жезлів
    День екіпірованості для дій. Ви володієте силою, щоб рішуче рухатися вперед.

  • ТелецьДвійка Пентаклів
    Фінансові сюрпризи можуть поставити вас перед вибором. Гнучкість — зараз ваша суперсила.

  • БлизнятаПаж Кубків
    Емоційний імпульс або романтична крапля натхнення — відгукніться на нього з відкритим серцем.

  • РакП’ятірка Пентаклів
    Можливі фінансові труднощі чи дисбаланс. Стабільність — у підтримці близьких і внутрішній стійкості.

  • ЛевТрійка Жезлів
    Ясність у планах і перспективи — саме те, що допоможе вам побачити далекі обрії.

  • ДіваКороль Мечів
    Ясність мислення й тверді рішення сьогодні найцінніші — дійте з метою й логікою.

  • ТерезиДев’ятка Жезлів
    Ви на порозі завершення. Терпіння і внутрішня стійкість — запорука успіху.

  • СкорпіонІмператриця
    Творчо-емоційне оновлення — ваш ресурс. День для краси, турботи й творчості.

  • СтрілецьКолесо Фортуни
    Судьбоносні можливості вже звершуються. Відкрийтесь до раптового вдалої зміни.

  • КозорігПовішений
    Перегляд погляду — саме сьогодні шанс побачити ситуацію під новим кутом.

  • ВодолійМаг
    Сила проявлення в ваших руках. Чітка дія здатна звернути бажання у реальність.

  • РибиДвійка Кубків
    Романтичний акорд може з’явитися несподівано. Відкритість — ваша мудрість.

30 серпня — крок уперед із чіткістю й відкритим серцем. Фінансові та емоційні подарунки — поруч, якщо ви готові помітити їх і використати з мудрістю.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням. Він вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

