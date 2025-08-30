- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 226
- Час на прочитання
- 2 хв
Таропрогноз на 30 серпня 2025 року: фінансові сюрпризи для Тельців, романтичні натяки для Риб
Сьогодні день, коли зміни можуть приносити як фінансову удачу, так і приємні емоції. Карти Таро підказують: будь-яка несподівана можливість — це шанс, якщо не втратите ясності наміру.
30 серпня — день активної енергії та можливостей. Карти Таро підказують: фінансові та романтичні події можуть несподівано зв’язатися у єдине ціле. Не пропустіть те, що приносить радість і розширює горизонти, але робіть це усвідомлено.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп за картами Таро для знаків зодіаку:
Овен — Лицар Жезлів
День екіпірованості для дій. Ви володієте силою, щоб рішуче рухатися вперед.
Телець — Двійка Пентаклів
Фінансові сюрпризи можуть поставити вас перед вибором. Гнучкість — зараз ваша суперсила.
Близнята — Паж Кубків
Емоційний імпульс або романтична крапля натхнення — відгукніться на нього з відкритим серцем.
Рак — П’ятірка Пентаклів
Можливі фінансові труднощі чи дисбаланс. Стабільність — у підтримці близьких і внутрішній стійкості.
Лев — Трійка Жезлів
Ясність у планах і перспективи — саме те, що допоможе вам побачити далекі обрії.
Діва — Король Мечів
Ясність мислення й тверді рішення сьогодні найцінніші — дійте з метою й логікою.
Терези — Дев’ятка Жезлів
Ви на порозі завершення. Терпіння і внутрішня стійкість — запорука успіху.
Скорпіон — Імператриця
Творчо-емоційне оновлення — ваш ресурс. День для краси, турботи й творчості.
Стрілець — Колесо Фортуни
Судьбоносні можливості вже звершуються. Відкрийтесь до раптового вдалої зміни.
Козоріг — Повішений
Перегляд погляду — саме сьогодні шанс побачити ситуацію під новим кутом.
Водолій — Маг
Сила проявлення в ваших руках. Чітка дія здатна звернути бажання у реальність.
Риби — Двійка Кубків
Романтичний акорд може з’явитися несподівано. Відкритість — ваша мудрість.
30 серпня — крок уперед із чіткістю й відкритим серцем. Фінансові та емоційні подарунки — поруч, якщо ви готові помітити їх і використати з мудрістю.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
