Таропрогноз на 31 березня-6 квітня 2025: що карти нам віщують

Карти Таро дозволяють сміливо рухатися до мети. / © ТСН.ua

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Карти Таро тривалий час є вірними помічниками людей у пошуках істини та ймовірного майбутнього. Також вони дозволяють зазирнути у недалеке минуле та зрозуміти, чому ми вчинили так, а не інакше. Завдяки цьому інструменту для ворожіння ви можете дізнатися більше про свою душу та запланувати свій подальший розвиток.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 31 березня-6 квітня 2025 року "Імператор"

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Ця карта свідчить про владу, авторитет, лідерство та силу розуму. Не виключено, що протягом цього тижня на вас впливатиме батьківська фігура. Можливо, вам слід уважніше придивитися до стосунків ваших батьків, а, можливо, пропрацювати комплекси та страхи, які пов'язані з батьківством, щоб рухатися далі.

Зараз ви можете бути трішки глухим до чужих почуттів. Вас може захопити самообман та догматизм. Тому хаос довкола вас слід гармонізувати. Контролюйте ситуацію у стосунках, а не пускайте її на самоплив. Прагніть до стабільності та безпеки.

Але водночас не варто ставати занадто впертим, адже ви хочете, щоб усе було згідно з вашими правилами. Пам'ятайте про те, що завдяки рішучості ви зможете досягнути цілей.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 31 березня-6 квітня 2025 року "Король пентаклів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць, розповідає про надійність, матеріалізм, підтримку та витримку. Вона повідомляє про харизматичну особистість, ділового лідера, фінансового консультанта. Коли з'являється ця карта, то йдеться про практичність, стабільність, рішучість, компетентний та серйозний підхід, відповідальну життєву позицію.

Ця карта розповідає про людей, які досягнули успіху, позбавилися від комплексів та отримати властивість бути на крок попереду інших. Вони вміють діяти рішуче і надійні, мов скеля. Насолоджуйтеся своєю справою та пишайтеся своїми досягненнями. Ви побачите плоди своєї діяльності, доб'єтеся розуміння та вийдете на верхню ступінь своєї кар'єри. У вас вистачить енергії, впевненості і харизми, щоб впоратися з будь-якою ситуацією.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 31 березня-6 квітня 2025 року "Двійка жезлів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро. "Двійка жезлів" представляє масть жезлів, яка символізує пристрасть, дієвість та бажання розвитку.

Ця карта говорить про досягнення, сміливість, бажання та розвиток особистої сили. У сфері фінансів ви можете почуватися всесильним, проте ще треба переконати у цьому інших людей. Тому сміливо відстоюйте свою думку та демонструйте ділові якості. Щоб досягнути фінансового успіху, проявіть наполегливість та гнучкість.

Також варто розширювати власні горизонти та підхоплювати нові ідеї, які ширяють у повітрі. Беріть "бика за роги" та рухайтеся далі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.