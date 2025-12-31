Таропрогноз на 31 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Останній день року не потребує поспіху чи гучних рішень. Це момент прийняття: свого шляху, власних виборів і всього досвіду, який привів до цієї точки. Таро на 31 грудня говорить про завершення, вдячність і правильний внутрішній настрій на новий цикл. Те, що ви усвідомите сьогодні, стане основою перших кроків 2026 року.

Прогноз Таро на 31 грудня

Овен — Світ

Повне завершення циклу. Ви доходите до внутрішньої цілісності й можете з чистим серцем закрити рік. День гармонії та прийняття.

Реклама

Телець — Король Пентаклів

Стабільність і впевненість. Ви завершуєте рік із відчуттям опори й практичного результату. Гарний момент для фінансових підсумків.

Близнята — Паж Кубків

М’які емоції та щирість. День сприяє теплим словам, символічним жестам і відкритості без напруги.

Рак — Королева Кубків

Глибока емоційна чутливість. Ви тонко відчуваєте людей і простір. День для турботи, любові й внутрішнього миру.

Лев — Сонце

Світло, радість і внутрішня ясність. Один із найкращих днів для вас у році. Ви завершуєте рік у стані сили й тепла.

Реклама

Діва — Відлюдник

Тиха мудрість і осмислення. Вам важливо побути наодинці з думками, підбити підсумки без зайвого шуму.

Терези — Справедливість

Баланс і чесність. Ви чітко бачите, що було справедливим, а що — ні. День прийняття відповідальності без самозвинувачень.

Скорпіон — Смерть

Символічне завершення. Старий етап остаточно відходить. Це не втрата, а очищення перед новим життям.

Стрілець — Зірка

Надія і віра. Ви завершуєте рік із внутрішнім світлом і відчуттям сенсу. Добрий момент для тихих бажань.

Реклама

Козоріг — Імператор

Структура і контроль. Ви закриваєте рік із чітким розумінням меж, планів і відповідальності. Міцний фундамент на майбутнє.

Водолій — Колесо Фортуни

Перехід і зміна циклу. День символізує рух часу і нові можливості. Прийміть зміну як частину шляху.

Риби — Туз Кубків

Емоційне оновлення. Ви входите в новий рік із відкритим серцем, готовністю любити й приймати.

31 грудня — день не дій, а стану. Карти Таро радять завершити рік у вдячності, без поспіху і внутрішніх боргів. Те, з чим ви залишаєте 2025-й, визначить перше відчуття 2026-го. Дозвольте собі спокій, прийняття і надію.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.