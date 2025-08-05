Таропрогноз на 4–10 серпня 2025 року: терпіння для Левів, нові можливості для Водоліїв

Карти Таро / © ТСН.ua

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Тема тижня згідно з картами Таро — гармонія в діях: нові звички, зміни у підходах, оновлення стосунків або способу життя. Час діяти інакше — і це принесе відмінний результат.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп Таро на 4–10 серпня 2025 року

Овен

Десятка жезлів – перенавантаження та втома. Краще зменшити темп і делегувати справи, щоб зберегти внутрішню енергію.

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Телець

Король пентаклів – стабільність і ресурси. Використайте цей час, щоб закласти фундамент для майбутніх проєктів.

Близнята

Помірність – баланс між внутрішнім і зовнішнім. Помірність допоможе знайти гармонію у рішеннях і діях.

Рак

Три мечі – відвертість може відкрити складні теми. Емоційна чесність стане ключем до розуміння.

Лев

Сімка пентаклів – терпіння й очікування. Результати визрівають, не поспішайте, дайте часу і відпочинку.

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Діва

Справедливість – важливі рішення потребують чіткості й чесності. Уважно зважуйте аргументи з обох сторін.

Терези

Колесо фортуни – тиждень змін і неочікуваних поворотів. Будьте відкриті до несподіваних можливостей.

Скорпіон

Король жезлів – ви можете проявити лідерство та вплив. Сміливо ведіть за собою інших, якщо впевнені у напрямку.

Стрілець

Диявол – зіштовхнення з власними прив’язаностями або страхами. Уникайте звичних пасток і підключіть самосвідомість.

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Козоріг

Двійка пентаклів – баланс між різними сферами. Продуктивно плануйте, але уникайте перевантаження.

Водолій

Двійка мечів – ухвалення непростих рішень. Інтуїція тут важлива, але не нехтуйте чуттям.

Риби

Туз кубків (перевернутий) – можливе відчуття емоційної порожнечі або застою. Використайте креативність, щоб відновити внутрішнє тепло.

Протягом 4–10 серпня Таро підказує: робіть свідомі кроки, зберігаючи внутрішню рівновагу. Зміни можливі, але потрібна ясність намірів і відкритість до нового.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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