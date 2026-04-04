Астрологія
1362
3 хв

Таропрогноз на 4 квітня 2026 року: кому відкриється шанс, а кому доведеться відпустити

4 квітня 2026 року стане днем внутрішніх рішень і неочікуваних підказок — карти Таро показують, кому варто діяти, а кому краще зробити паузу.

Олена Кузьмич
4 квітня — день, коли багато процесів виходять на новий рівень розуміння. Карти Таро вказують: це не про різкі дії, а про правильні висновки. Саме сьогодні можна побачити, що варто продовжувати, а що — завершити.

Це день тихих, але важливих змін. Для когось він стане моментом прозріння, для когось — точкою відпускання, після якої стане легше рухатися вперед.

Таропрогноз на 4 квітня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Мечів

Овни можуть діяти різко і рішуче. День підштовхує до швидких рішень і активних дій. Але варто пам’ятати: не кожна ситуація потребує поспіху. Контролюйте слова, щоб не спровокувати конфлікт.

Телець — Четвірка Пентаклів

Тельцям варто звернути увагу на тему контролю і страху втратити. Ви можете надто триматися за стабільність або ресурси. День вчить довіряти процесу і не закриватися від змін.

Близнята — Туз Жезлів

Близнята отримують новий імпульс. Це може бути ідея, пропозиція або внутрішнє бажання почати щось нове. Важливо не зволікати — енергія дня підтримує старт.

Рак — Десятка Кубків

Для Раків день обіцяє емоційне тепло і гармонію. Це хороший час для сім’ї, близьких і відчуття, що ви на своєму місці. Можливі приємні новини або моменти радості.

Лев — П’ятірка Пентаклів

Левам варто бути уважними до фінансів і ресурсу. Може з’явитися відчуття нестачі або тимчасових труднощів. Важливо пам’ятати: це не назавжди, а лише етап.

Діва — Справедливість

Дівам день принесе ясність і об’єктивність. Ви зможете побачити ситуацію без ілюзій і ухвалити чесне рішення. Це хороший час для документів, переговорів і важливих висновків.

Терези — Шістка Кубків

Терези можуть повернутися до минулого — у спогадах або реальних подіях. Можлива зустріч із людиною з минулого або ситуація, яка потребує завершення. День про ностальгію і м’якість.

Скорпіон — Вежа

Скорпіонам варто бути готовими до різких змін. Вежа може принести новину або подію, яка зруйнує старе бачення ситуації. Це складно, але необхідно для оновлення.

Стрілець — Двійка Кубків

Стрільцям день приносить тему партнерства. Це може бути нове знайомство, примирення або важлива розмова. Гарний час для стосунків і взаєморозуміння.

Козоріг — Вісімка Пентаклів

Козорогам варто зосередитися на роботі. День продуктивний, але вимагатиме концентрації і дисципліни. Маленькі кроки сьогодні дадуть великий результат завтра.

Водолій — Сімка Мечів

Водоліям варто бути уважними до інформації і людей. Можливі недомовки, хитрість або ситуації, де не все прозоро. Краще перевіряти факти і не довіряти наосліп.

Риби — Зірка

Рибам день приносить надію і полегшення. Ви можете відчути, що рухаєтеся у правильному напрямку. Це час відновлення, мрій і внутрішнього спокою.

Кому пощастить 4 квітня

Раки, Риби та Близнята можуть отримати приємні новини, підтримку або нові можливості.

Кому варто бути обережними

Скорпіонам, Левам і Водоліям варто уникати поспішних рішень і уважніше ставитися до подій навколо.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

