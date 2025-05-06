Таропрогноз на 5-11 травня 2025 року: що карти нам віщують

Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро, усупереч поширеній думці, не пророкують майбутнє. Вони лише показують ймовірне майбутнє. Адже майбутнє залежить тільки від наших власних дій та вчинків. А для того, щоб дізнатися більше про власне можливе майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Колісниця"

Ця карта Таро розповідає про силу волі, чесність, сміливість та впертість. Вона свідчить про ривок вперед, контроль над думками та почуттями, сексуальну силу, досягнення успіху, але водночас і про ризиковану авантюру, бажання перемогти за будь-яку ціну та вибір правильного шляху.

"Колісниця" свідчить про те, що потрібно вибрати — партнера, особливості ваших стосунків, шлях з другою половинкою тощо. Ця карта говорить про те, що ключем до успіху може стати лише сильна самомотивація або впертість. Також ви можете зустріти людину, яка стане уособленням цих якостей.

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У стосунках пам’ятайте про плин часу для отримання бажаного, не дозволяйте удачі вирватися з рук, а самі керуйте процесом.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Сімка жезлів"

Ця карта говорить про захист та отримання переваг. "Сімка жезлів" також розповідає про відмову зрушити з місця, бажання розраховувати тільки на свої сили, кинутий виклик, вимушений захист та іноді навіть агресію.

Якщо у розкладі витягнули цю карту, то це означає, що вам доведеться піти в глухий захист і розраховувати тільки на себе. Вам потрібно міцно стояти на ногах, щоб захищати свої права та думки. Також можливі моменти жорсткої критики та провокацій.

Не виключена боротьба з "внутрішніми демонами", які заважають нам рухатися правильним шляхом комплексами, страхами, підозрами тощо. Ви можете вести боротьбу і з власною совістю. Якби там не було захищайте свої плани від супротивників. Уважно розподіліть як витрачати власні сили.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта свідчить про значні досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Можливо, ви отримаєте серйозний життєвий виграш, отримаєте контроль над ситуацією, досягнете фінансової та матеріальної безпеки, тому варто почати насолоджуватися життям, адже попереду - зміни на краще.

Зараз варто спіймати успіх за хвіст та сподіватися на вміння отримувати вигоду. Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте радість та незалежність.

Ви навчилися контролювати свої сумніви та страхи. Зараз ви вільні у своєму виборі робити що завгодно. Але пам'ятайте і те, що ви - відповідальні за свої вчинки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.