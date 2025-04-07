Таропрогноз на 7-12 квітня 2025 року: що карти нам віщують

Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро дозволяють дізнатися, що ж ви насправді відчуваєте, подолати власні страхи та виклики, замислитися над минулим та зазирнути у ймовірне майбутнє. Тому езотерикиня Олена Кузьмич підготувала для вас прогноз за картами Таро на найближчий тиждень.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Трійка кубків"

Ця карта говорить про дружбу, командний дух і родючість. Вона свідчить про те, що стосунки варто розцінювати не лише як секс, а й як дружбу. Вам варто стати однодумцями та партнерами з вашою другою половинкою.

Також ця карта розповідає і про те, що свої почуття варто розподіляти з друзями. Вона каже, що варто навчитися ділитися своїми радощами та оптимізмом з іншими. Зосередьтеся на емпатії.

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Час будувати спільні плани з партнером, ділитися душевною гармонією та оновленими почуттями.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Королева жезлів"

Ця карта, яка належить до так званих карт двору або придворних карт, розповідає про магнетизм, лідерство, оптимізм та самовпевненість. Вона свідчить про захоплення власною справою, приязність та відкритість, харизму та творчість, можливість безстрашно приймати виклики, оживлення атмосфери, вічний оптимізм та гордість.

"Королева жезлів" точно знає, чого хоче і що збирається робити. Можливо, у вашому житті та русі кар'єрними сходами з'являться яскраві та харизматичні жінки.

Направте всі сили на досягнення ділового та фінансового успіху. Виберіть новий напрям у житті, використовуючи інтуїцію. Якщо ви з головою підете у розв'язання якоїсь проблеми та з оптимізмом будете зустрічати будь-які зміни або можливості для розвитку, то у вас має бути запас впевненості у собі.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Паж пентаклів"

Ця карта свідчить про раціоналістичний підхід, мету, концентровані зусилля, прогрес, нові проєкти, стимул до змін, пошук нових шансів, усвідомлення своїх можливостей, бажання до процвітання, новини про гроші, працьовитих людей.

Настав час стати практичними, ставити перед собою реальну мету або розпочинати новий проєкт. Перед вами відкривається низка можливостей і ваша мета - не проґавити їх. Також йдеться про шанс змінити професію.

Спитайте себе, на що ви насправді здатні? Чи ви можете рухатися далі? Зробіть так, щоб ваші обов'язки приносили вам задоволення. Також ретельно плануйте свої дії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що ми повідомляли, що під час ретроградної Венери 2025 важливо уникати імпульсивних рішень у сфері кохання та фінансів, адже вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків.