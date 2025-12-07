Таропрогноз на 7 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Це день, коли варто слухати власний ритм і не поспішати в хаос інших. Таро вказує на можливість емоційного прояснення, завершення певних сюжетів і поступове вирівнювання подій, які довго трималися в напрузі. Енергія дня стабілізується ближче до вечора, дозволяючи приймати рішення спокійно й усвідомлено.

Прогноз для кожного знака зодіаку

Овен — Двійка Пентаклів

Балансування між декількома справами. Важливо визначити пріоритети й не брати зайвого.

Телець — Королева Мечів

Чіткість думки. День вимагає раціональних рішень і тверезого аналізу ситуації.

Близнюки — Сімка Кубків

Спокуса ілюзіями. Уникайте фантазій — оберіть одне реальне рішення.

Рак — Лицар Кубків

Емоційна м’якість. Можлива приємна зустріч або новина, що розчулить.

Лев — Дев’ятка Жезлів

Ви близькі до мети, але втома накопичилася. Не здавайтеся — фініш поруч.

Діва — Четвірка Кубків

Апатія або нерішучість. Спробуйте змінити кут зору — можливість ховається поруч.

Терези — П’ятірка Мечів

Уникайте конфліктів, які нічого не дадуть. Не доводьте правоту заради самої правоти.

Скорпіон — Туз Мечів

Осяяння або прояснення. Виникне нова ідея, що визначить ваш подальший шлях.

Стрілець — Паж Жезлів

Натхнення, пробудження енергії. Час для маленьких, але сміливих кроків.

Козоріг — Король Кубків

Емоційний контроль. Сьогодні ви здатні згладити будь-яку напругу в спілкуванні.

Водолій — Десятка Жезлів

Перевантаження. Спробуйте відмовитися від зайвих обов’язків — день вимагає полегшення.

Риби — Трійка Кубків

Події, які радують. Можливе святкування, зустріч з друзями або емоційна підтримка.

7 грудня завершує тижневу хвилю внутрішнього переосмислення, допомагаючи нарешті побачити те, що раніше було приховано. День сприятливий для легких емоцій, чесних рішень і маленьких радостей, які вирівнюють загальний фон.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

