Таропрогноз на 8 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро

Енергії цього дня м’які, інтуїтивні, але водночас точні у своїх підказках. Таро показує, що багато процесів переходять у більш спокійну фазу, дозволяючи зібрати думки, впорядкувати відчуття й зробити ставку на те, що справді наповнює. Це сприятливий час для особистих відкриттів, тихих рішень та коригування майбутніх планів.

Прогноз для кожного знака зодіаку

Овен — Ієрофант

Шукайте поради або керуйтеся традиційними методами. День підтримує мудрі, виважені рішення.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Самодостатність і комфорт. Ви відчуєте плоди своєї праці й матимете простір для задоволення.

Близнята — Паж Кубків

Нове натхнення. Можлива творча ідея чи емоційний меседж від важливої людини.

Рак — Трійка Мечів

Емоційна вразливість. Певна ситуація може засмутити, але це очищує шлях.

Лев — Шістка Жезлів

Успіх і визнання. Ви отримаєте підтвердження того, що рухаєтесь правильно.

Діва — Сімка Жезлів

Потрібно захистити свою позицію. Ви здатні відстояти те, що має значення.

Терези — Королева Кубків

Емоційна глибина. Прислухайтеся до внутрішньої мудрості — інтуїція сьогодні провідник.

Скорпіон — Двійка Кубків

Об’єднання, партнерство, тепла зустріч. День гармонійних стосунків.

Стрілець — П’ятірка Пентаклів

Почуття нестачі може бути перебільшеним. Попросіть про підтримку — вона поруч.

Козоріг — Трійка Пентаклів

Робочі процеси гармонійні. Співпраця або порада фахівця буде дуже доречною.

Водолій — Десятка Кубків

Гармонія у стосунках та радість від близьких. День емоційного тепла.

Риби — Король Мечів

Потрібна чіткість і стратегічність. Дійте логічно, відокремлюйте емоції від фактів.

8 грудня спрямований на внутрішню рівновагу й переосмислення того, що для вас справді важливо. День ідеальний для спокійних розмов, зміцнення стосунків, творчості та ретельного планування.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

