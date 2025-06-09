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- Астрологія
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Таропрогноз на 9-15 червня 2025 року: що карти нам віщують
Карти Таро — це давній символічний інструмент, що допомагає побачити глибші сенси подій, підказати напрямок дій і відчути зв’язок із власною інтуїцією.
На нас чекає тиждень глибинних змін, внутрішнього пробудження й важливих рішень. Карти Таро підказують: тепер не час пасивності — тиждень сприятливий для тих, хто готовий бути чесним із собою та іншими. Від нас вимагається сміливість сказати «так» новому, але й не забути про відповідальність.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Кохання та стосунки — "Місяць"
Карта «Місяць» відкриває емоційний шар цього тижня: ілюзії, сумніви, страхи можуть випливати на поверхню. Не поспішайте з висновками у стосунках — краще довіритися інтуїції, а не припущенням. Ті, хто у парі, можуть стикнутися з нерозумінням чи недомовками — проте щирий діалог усе змінить. Самотнім важливо розібратися: чи це почуття, чи проєкція мрій?
Робота та фінанси — "Колісниця"
«Колісниця» приносить прорив. Це карта руху, дії та сили волі. Якщо ви чекали знаку, щоб ухвалити важливе професійне рішення — ось він. Ви можете отримати нову можливість, але для цього доведеться вийти із зони звички. У фінансах — сприятливий момент для планування великих кроків, а не для спонтанних витрат.
Саморозвиток і внутрішній стан — "Ієрофант"
Цей тиждень кличе до вивчення глибших сенсів і пошуку мудрості. «Ієрофант» — символ духовного вчителя або внутрішнього наставника. Можливо, варто звернути увагу на поради старших, або ж звернутися до практик, які живлять душу: медитації, читання, самоспоглядання. Важливо слухати себе — не шум світу, а тихий голос істини.
Тиждень 9–15 червня — це міст між ілюзією і ясністю, між хаосом і дією. Важливо не тікати від правди — а навпаки, зробити її точкою опори. Слухайте серце, дійте з наміром і не бійтеся вирушити у нову подорож.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.