Таропрогноз на 9 квітня 2026 року: кому випаде шанс, а кому доведеться прийняти правду

9 квітня — день, коли все стає більш визначеним. Карти Таро вказують: сумніви поступово зникають, а на їх місце приходить розуміння. Це момент, коли варто діяти або остаточно відпустити.

День не терпить напіврішень. Те, що довго відкладалося, вимагатиме чіткого кроку вперед або чесного завершення.

Таропрогноз на 9 квітня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Імператор

Овнам доведеться взяти ситуацію під контроль. День вимагає рішучості, відповідальності і чітких дій. Ви можете опинитися у ролі лідера.

Телець — Шістка Пентаклів

Тельці отримають або нададуть підтримку. Це день обміну — фінансового або емоційного. Важливо зберігати баланс.

Близнята — Лицар Кубків

Близнятам день приносить емоції, романтику або натхнення. Можливі приємні пропозиції чи несподівані слова, які змінять настрій.

Рак — Четвірка Мечів

Ракам варто взяти паузу. День не про активні дії, а про відновлення і переосмислення.

Лев — Сонце

Левам випадає дуже сильний день. Успіх, ясність і підтримка — усе це може з’явитися саме зараз. Варто діяти відкрито.

Діва — Сімка Пентаклів

Дівам доведеться чекати результатів. Ви вже багато зробили, і зараз важливо не поспішати, а дати процесу завершитися.

Терези — Двійка Кубків

Терезам день приносить гармонію у стосунках. Це може бути новий союз або зміцнення існуючого зв’язку.

Скорпіон — П’ятірка Кубків

Скорпіонам варто відпустити розчарування. День може нагадати про втрати, але водночас показує, що не все втрачено.

Стрілець — Вісімка Жезлів

Стрільцям день принесе швидкі події і новини. Все може розвиватися дуже динамічно.

Козоріг — Королева Мечів

Козорогам доведеться мислити раціонально. День вимагає холодного розуму і чесності.

Водолій — Туз Кубків

Водоліям відкривається новий емоційний початок. Це може бути початок стосунків або внутрішнє оновлення.

Риби — Дев’ятка Мечів

Рибам варто звернути увагу на тривоги. Частина страхів може бути перебільшеною. Важливо не накручувати себе.

Кому пощастить 9 квітня

Леви, Водолії та Близнята можуть отримати хороші новини, емоційні підйоми або нові можливості.

Кому варто бути обережними

Скорпіонам, Рибам і Овнам варто уникати поспішних рішень і емоційного напруження.

Загальний прогноз на день

9 квітня 2026 року — це день ясності і рішень. Він не залишає місця для ілюзій.

Карти Таро показують: саме зараз багато знаків зодіаку можуть визначитися з тим, що дійсно важливо — і зробити крок у новий етап життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.