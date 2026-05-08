Таропрогноз на 9 травня 2026 року: кому доля дасть шанс, а кому доведеться пройти через випробування

9 травня 2026 року стане днем сильних емоцій, важливих розмов і несподіваних рішень — карти Таро підказують, кому пощастить, а кому варто бути особливо уважними.

Олена Кузьмич
9 травня стане днем, коли емоції можуть вийти на перший план. Карти Таро вказують: багато ситуацій цього дня матимуть прихований підтекст, а випадкові слова чи події можуть змінити подальший розвиток подій.

Це день чесності з собою. Для когось він стане можливістю почати новий етап, а для когось — моментом, коли доведеться остаточно попрощатися зі старими ілюзіями.

Таропрогноз на 9 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Колесо Фортуни

Овнам день приносить несподівані зміни. Події можуть різко змінити напрямок, але в перспективі це відкриє нові можливості.

Телець — Король Пентаклів

Тельцям день обіцяє стабільність і впевненість. Це хороший час для фінансових рішень та зміцнення позицій.

Близнята — Сімка Кубків

Близнятам варто бути обережними з ілюзіями. Не все, що здається привабливим, є реальним.

Рак — Десятка Кубків

Ракам день приносить гармонію та підтримку. Це хороший час для сім’ї, близьких і душевного тепла.

Лев — Лицар Мечів

Левам варто контролювати емоції. День може підштовхувати до різких слів і поспішних рішень.

Діва — Вісімка Пентаклів

Дівам доведеться багато працювати. Це день дисципліни і концентрації, який принесе результат у майбутньому.

Терези — Закохані

Терезам доведеться зробити важливий вибір. Це може стосуватися як стосунків, так і життєвих планів.

Скорпіон — Смерть

Скорпіонам варто бути готовими до завершення певного етапу. Зміни можуть бути непростими, але необхідними.

Стрілець — Туз Жезлів

Стрільцям день приносить нові ідеї, енергію і можливість почати щось важливе.

Козоріг — Імператор

Козорогам день дає контроль і стабільність. Ви зможете ухвалити правильні рішення навіть у складній ситуації.

Водолій — Зірка

Водоліям день приносить надію і натхнення. Ви побачите нові перспективи й можливості.

Риби — Місяць

Рибам варто довіряти інтуїції, але не піддаватися страхам і підозрам.

Кому пощастить 9 травня

Тельці, Раки та Стрільці можуть отримати позитивні новини, підтримку й нові можливості.

Кому варто бути обережними

Близнятам, Левам і Скорпіонам варто уникати поспішних рішень та емоційних реакцій.

Загальний прогноз на день

9 травня 2026 року — це день змін і внутрішніх висновків. Карти Таро показують: багато знаків зодіаку отримають шанс побачити ситуацію без ілюзій.

Саме зараз важливо слухати не лише слова інших, а й власну інтуїцію — вона підкаже правильний напрямок.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

