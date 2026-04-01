Таропрогноз на квітень 2026 року: які знаки зодіаку отримають шанс, а кому доведеться все змінити

Квітень 2026 року стане місяцем різких поворотів, внутрішніх трансформацій і нових можливостей — карти Таро показують, кому пощастить, а кому доведеться переглянути свої рішення.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Квітень 2026 року обіцяє бути динамічним і навіть переломним для багатьох знаків зодіаку. Карти Таро вказують на сильні енергії змін: те, що довго залишалося стабільним, може раптово зрушити з місця, а старі рішення — втратити актуальність.

Це місяць, коли не варто триматися за минуле. Навпаки — варто бути готовими до нових сценаріїв, навіть якщо вони спершу здаються незручними. Для когось це буде час прориву, для когось — завершення важливого етапу.

Таропрогноз на квітень 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Імператор

Квітень змусить Овнів зібратися і взяти відповідальність за своє життя. Ви можете опинитися в ситуації, де доведеться ухвалювати важливі рішення або керувати іншими. Це сильний місяць для кар’єри, фінансів і стратегічних кроків. Але важливо не перегнути з контролем — гнучкість також буде потрібна.

Телець — Туз Пентаклів

Тельцям відкривається новий фінансовий або життєвий шанс. Це може бути нова робота, проєкт, джерело доходу або можливість, яка дає відчуття стабільності. Головне — не проґавити її через сумніви. Квітень може закласти фундамент на майбутнє.

Близнята — Сімка Кубків

Близнятам варто бути обережними з ілюзіями. У квітні може бути багато варіантів, обіцянок і спокус, але не всі вони реальні. Є ризик заплутатися або витратити енергію не туди. Важливо перевіряти інформацію і не будувати очікувань на фантазіях.

Рак — Колісниця

Для Раків це місяць руху вперед. Ви зможете взяти контроль над ситуацією і просунутися там, де раніше був застій. Можливі поїздки, зміни в роботі або рішучі кроки в особистому житті. Головне — не сумніватися у своїй силі.

Лев — Сонце

Левам квітень приносить світло і успіх. Це один із найкращих періодів для реалізації планів, прояву себе і отримання результатів. Можливі приємні новини, визнання і навіть фінансові бонуси. Ви будете відчувати, що все складається на вашу користь.

Діва — Дев’ятка Пентаклів

Діви можуть відчути незалежність і задоволення від своїх досягнень. Це місяць, коли ви бачите результат своєї праці. Можливе покращення фінансового стану або внутрішнє відчуття стабільності. Важливо дозволити собі насолодитися цим.

Терези — Двійка Кубків

Терезам квітень приносить тему стосунків. Це може бути нове знайомство, поглиблення існуючих відносин або важлива розмова. Карта говорить про партнерство, підтримку і емоційний зв’язок. У професійній сфері також можливі вигідні союзи.

Скорпіон — Смерть

Для Скорпіонів це місяць глибокої трансформації. Щось у вашому житті завершиться остаточно. Це може бути болісно, але необхідно для нового етапу. Чим швидше ви приймете зміни, тим легше відкриються нові можливості.

Стрілець — Лицар Жезлів

Стрільцям квітень принесе багато руху, енергії і бажання діяти. Ви будете готові ризикувати і брати ініціативу. Це хороший час для запуску нових проєктів, але важливо не поспішати настільки, щоб втратити контроль.

Козоріг — Десятка Пентаклів

Козорогам карти обіцяють стабільність і фінансову впевненість. Це місяць, коли можна зміцнити своє становище, вирішити сімейні або матеріальні питання. Також можливі важливі події, пов’язані з родиною.

Водолій — Зірка

Водоліям квітень приносить надію і відновлення. Після складного періоду ви можете відчути полегшення і нове бачення майбутнього. Це хороший час для мрій, планів і внутрішнього зцілення.

Риби — Місяць

Рибам варто бути уважними до емоцій і інтуїції. У квітні може бути багато невизначеності або прихованих моментів. Не все буде очевидним, тому не поспішайте з рішеннями. Довіряйте внутрішньому відчуттю.

ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить у квітні

Лев, Телець і Козоріг — саме ці знаки можуть отримати найбільше шансів у фінансах, роботі та особистому житті.

Кому доведеться пройти через зміни

Скорпіон, Близнята і Риби — для них квітень стане місяцем внутрішніх процесів, переоцінки і важливих висновків.

Що не можна і варто робити у квітні 2026

У квітні важливо:

  • не триматися за минуле

  • перевіряти інформацію і не вірити ілюзіям

  • діяти, якщо з’являється шанс

Не варто:

  • приймати рішення на емоціях

  • ігнорувати внутрішні сигнали

  • затягувати з важливими виборами

Загальний прогноз на квітень 2026 року

Квітень стане місяцем, коли багато знаків зодіаку опиняться перед вибором: залишитися в зоні комфорту чи зробити крок у невідоме. Карти Таро однозначні — рух уперед зараз важливіший за страх змін.

Саме цей період може визначити напрямок на найближчі місяці, тому кожне рішення, ухвалене у квітні 2026 року, матиме довгострокові наслідки.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

