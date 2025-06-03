Таропрогноз на літо 2025 року: що карти нам віщують

Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро — це дзеркало нашої підсвідомості, символічна мова, що дозволяє побачити приховані процеси та тенденції, які формують наше життя. Через аркани Таро ми можемо зазирнути у внутрішній світ, побачити попередження та підказки, отримати натяк на те, в якому напрямку варто рухатися. Прогноз на літо 2025 року допоможе краще зрозуміти основні три сфери — любов, фінанси та саморозвиток — і з більшою свідомістю прожити цей сезон.

Тому езотерикиня Олена Кузьмич підготувала для вас прогноз за картами Таро на літо 2025 року.

Любов та стосунки: аркан «Коханці»

Це літо не дозволить сидіти осторонь у питаннях серця. Аркан «Коханці» вказує на необхідність зробити вибір, зважити, що є справжнім, а що — ілюзією. Для тих, хто у стосунках, це може бути період оновлення або переоцінки. Самотні можуть зустріти людину, яка зачепить глибоко. Утім, варто пам’ятати: кохання цього літа буде вимагати щирості, чесності перед собою і партнером. Якщо ви ховаєтесь від істини — вона вийде назовні.

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Гроші та робота: аркан «Вісімка пентаклів»

Це карта праці, дисципліни та вдосконалення майстерності. У фінансовій сфері літо принесе стабільність тим, хто готовий вкладати сили й не лінуватися. Можливе навчання, отримання нових навичок або розвиток у вже обраній сфері. Це не час легких заробітків — натомість наполеглива праця дасть плоди ближче до кінця сезону. Важливо будувати надійний фундамент, а не гнатися за миттєвим прибутком.

Особистий розвиток: аркан «Пустельник»

Цей сезон може покликати вас до тиші, рефлексії й внутрішнього пошуку. «Пустельник» — це час для самозаглиблення, роздумів, пошуку власної істини. Вам може хотітися усамітнення, обмеження інформаційного шуму, пошуку сенсів у тому, що з вами відбувається. Це добрий період для духовних практик, терапії, читання та запису власних думок. Самотність не буде тягарем, якщо ви сприймете її як шлях до глибшого пізнання себе.

Літо 2025 року — час чесних відповідей перед собою: у любові — через щирість; у роботі — через працю; у душі — через мовчання. Це сезон глибини, а не поверхні, і той, хто наважиться дивитися у серце подій, отримає дар розуміння й нові внутрішні опори.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.