Таропрогноз на липень 2025 року: що карти нам віщують

Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро з'явилися у Середньовічній Європі кілька століть тому, а нині вони посідають чільне місце серед мантичних атрибутів езотериків, окультистів та представників язичницьких вірувань. Зазвичай їх використовують для пророкування ймовірного майбутнього, проте сфера застосування карт Таро є значно ширшою, ніж може здатися, на перший погляд.



Тому дізнайтеся більше з таропрогнозу на липень 2025 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Паж жезлів"

Ця карта свідчить про новий погляд на життя, новини, ентузіазм та шанси. Вона розповідає про бажання піти у новому напрямку, певні пропозиції, чарівних залицяльників, чесних людей, а іноді — інфантильне ставлення до справ та перевірку своїх сил.

Зараз настав час розпочати щось нове, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами, отримати натхнення від перспектив. Можливо, ці нові можливості з'являться у коханні, а, можливо, йдеться про легкий флірт, який ні до чого не зобов'язує. Подивіться на нинішні стосунки під іншим кутом зору, щоб оживити кохання і заново оживити почуття. Також вірогідно, що вас відірве від поточних справ незнайома людина або спрагле бажання отримати бажане. А ось інфантильне ставлення тільки заважатиме нормальним взаєминам і серйозним планам.

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Попереду період великого оптимізму та пристрасного захоплення життям.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Дев'ятка кубків"

Ця карта говорить про емоційне задоволення, чуттєвість, прості радощі життя, коли мрії стають реальністю, насичене життя, веселу компанію. Проте водночас варто пам'ятати про відповідальність за наслідки наших бажань і усвідомлювати, що ви насправді хочете від життя. Адже занадто часто ми хочемо одне, а коли отримуємо бажане, то виявляється, що хотіли цілком іншого.

А ще ви настільки задоволені собою і своїми досягненнями, що не можете прийняти інший погляд. Також на життєвому шляху вам доведеться боротися з власними слабкостями.

Пам'ятайте, що мрії стають реальністю, але "курчат восени рахують".

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Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта вказує на досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Вона свідчить про великий життєвий виграш, фінансову або матеріальну безпеку, насолоду усіма благами життя, зміни на краще, щастя, вміння отримувати прибутки.

Зараз йдеться про те, що ви досягнули чимало в роботі, ви навчилися контролювати свої страхи та сумніви. Ви вільні у своєму виборі робити що завгодно, поки відповідаєте за свої дії.

Настав час замислитися про себе. Замисліться про те, наскільки ви вільні, чи вам подобається незалежність, чи не боїтеся ви стати впевненим у собі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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