Таропрогноз на липень 2026 року: кому другий місяць літа принесе прорив, а кому доведеться повністю змінити курс

Карти Таро / © ТСН.ua

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Липень 2026 року стане місяцем переходу від внутрішніх змін до конкретних дій. Якщо червень був періодом завершення старих циклів і переосмислення, то липень принесе необхідність рухатися вперед. Карти Таро вказують: зараз багато процесів увійдуть у фазу активного розвитку, а рішення, які ви ухвалюватимете цього місяця, матимуть довготривалі наслідки.

Це місяць дії, переоцінки пріоритетів і великих внутрішніх трансформацій. Декому липень принесе довгоочікуваний успіх, а декому — непростий, але важливий життєвий урок.

Таропрогноз на липень 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен с Колісниця

Для Овнів липень стане місяцем прориву. Ви нарешті зрушите з місця справу, яка довго буксувала. Попереду активний період, подорожі або важливі професійні рішення.

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Телець — Король Пентаклів

Тельцям липень приносить стабільність, фінансове укріплення і відчуття контролю над ситуацією. Це один із найкращих місяців року для матеріальних рішень.

Близнята — Вежа

Близнятам липень принесе різкі зміни. Те, що давно трималося лише завдяки звичці, почне руйнуватися. Важливо не боятися оновлення.

Рак — Королева Кубків

Ракам липень принесе глибоку емоційну трансформацію. Інтуїція посилиться, а особисті стосунки можуть вийти на новий рівень.

Лев — Сонце

Левам випадає один із найсильніших місяців року. Липень приносить успіх, визнання, сильну енергію і хороші новини у кількох сферах життя одночасно.

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Діва — Вісімка Пентаклів

Дівам доведеться багато працювати, але саме зараз формується фундамент для довготривалого результату. Терпіння окупиться.

Терези — Справедливість

Терезам липень принесе наслідки рішень, ухвалених раніше. Це місяць чесної оцінки себе, стосунків і власних цілей.

Скорпіон — Смерть

Скорпіонам липень готує потужний період трансформації. Старий життєвий етап остаточно завершується, і саме це відкриє шлях у новий цикл.

Стрілець — Туз Жезлів

Стрільцям липень приносить новий старт, потужний заряд енергії і можливість почати важливий проєкт або кардинально змінити напрямок життя.

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Козоріг — Імператор

Козорогам місяць дає стабільність, можливість посилити авторитет і укріпити власні професійні позиції.

Водолій — Зірка

Водоліям липень приносить натхнення, довгоочікувані перспективи і сильне відчуття, що життя нарешті починає складатися правильно.

Риби — Дев’ятка Кубків

Рибам липень принесе емоційне задоволення, гармонію, приємні події і реалізацію одного з бажань.

ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить у липні

Леви, Водолії та Стрільці можуть отримати найбільше позитивних змін, нові можливості і значний прогрес у важливих сферах життя.

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Кому липень принесе найбільше випробувань

Близнятам, Скорпіонам і Терезам доведеться пройти через трансформації, завершення старих циклів і важливі рішення, яких більше не можна відкладати.

Що варто робити у липні

починати нові проєкти;

переглядати довгострокові цілі;

завершувати токсичні стосунки;

вкладати сили у професійний розвиток;

більше довіряти інтуїції.

Чого краще уникати

страху перед змінами;

фінансових авантюр;

спроб утримати те, що вже завершується;

імпульсивних рішень на емоціях.

Загальний прогноз на липень

Липень 2026 року стане місяцем великого руху вперед. Карти Таро показують: зараз життя буквально перевірятиме, наскільки ви готові відпускати старе і брати відповідальність за новий етап.

Головний урок липня — перестати чіплятися за минуле. Саме готовність прийняти зміни зараз стане основою майбутнього успіху.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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