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Таропрогноз на липень 2026 року: кому другий місяць літа принесе прорив, а кому доведеться повністю змінити курс
Липень 2026 року стане місяцем сильних трансформацій, нових початків і доленосних рішень. Карти Таро показують, кому Всесвіт готує період великого зростання, а кому настав час остаточно відпустити минуле й перейти у новий життєвий цикл.
Липень 2026 року стане місяцем переходу від внутрішніх змін до конкретних дій. Якщо червень був періодом завершення старих циклів і переосмислення, то липень принесе необхідність рухатися вперед. Карти Таро вказують: зараз багато процесів увійдуть у фазу активного розвитку, а рішення, які ви ухвалюватимете цього місяця, матимуть довготривалі наслідки.
Це місяць дії, переоцінки пріоритетів і великих внутрішніх трансформацій. Декому липень принесе довгоочікуваний успіх, а декому — непростий, але важливий життєвий урок.
Таропрогноз на липень 2026 року для всіх знаків зодіаку
Овен с Колісниця
Для Овнів липень стане місяцем прориву. Ви нарешті зрушите з місця справу, яка довго буксувала. Попереду активний період, подорожі або важливі професійні рішення.
Телець — Король Пентаклів
Тельцям липень приносить стабільність, фінансове укріплення і відчуття контролю над ситуацією. Це один із найкращих місяців року для матеріальних рішень.
Близнята — Вежа
Близнятам липень принесе різкі зміни. Те, що давно трималося лише завдяки звичці, почне руйнуватися. Важливо не боятися оновлення.
Рак — Королева Кубків
Ракам липень принесе глибоку емоційну трансформацію. Інтуїція посилиться, а особисті стосунки можуть вийти на новий рівень.
Лев — Сонце
Левам випадає один із найсильніших місяців року. Липень приносить успіх, визнання, сильну енергію і хороші новини у кількох сферах життя одночасно.
Діва — Вісімка Пентаклів
Дівам доведеться багато працювати, але саме зараз формується фундамент для довготривалого результату. Терпіння окупиться.
Терези — Справедливість
Терезам липень принесе наслідки рішень, ухвалених раніше. Це місяць чесної оцінки себе, стосунків і власних цілей.
Скорпіон — Смерть
Скорпіонам липень готує потужний період трансформації. Старий життєвий етап остаточно завершується, і саме це відкриє шлях у новий цикл.
Стрілець — Туз Жезлів
Стрільцям липень приносить новий старт, потужний заряд енергії і можливість почати важливий проєкт або кардинально змінити напрямок життя.
Козоріг — Імператор
Козорогам місяць дає стабільність, можливість посилити авторитет і укріпити власні професійні позиції.
Водолій — Зірка
Водоліям липень приносить натхнення, довгоочікувані перспективи і сильне відчуття, що життя нарешті починає складатися правильно.
Риби — Дев’ятка Кубків
Рибам липень принесе емоційне задоволення, гармонію, приємні події і реалізацію одного з бажань.
ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить у липні
Леви, Водолії та Стрільці можуть отримати найбільше позитивних змін, нові можливості і значний прогрес у важливих сферах життя.
Кому липень принесе найбільше випробувань
Близнятам, Скорпіонам і Терезам доведеться пройти через трансформації, завершення старих циклів і важливі рішення, яких більше не можна відкладати.
Що варто робити у липні
починати нові проєкти;
переглядати довгострокові цілі;
завершувати токсичні стосунки;
вкладати сили у професійний розвиток;
більше довіряти інтуїції.
Чого краще уникати
страху перед змінами;
фінансових авантюр;
спроб утримати те, що вже завершується;
імпульсивних рішень на емоціях.
Загальний прогноз на липень
Липень 2026 року стане місяцем великого руху вперед. Карти Таро показують: зараз життя буквально перевірятиме, наскільки ви готові відпускати старе і брати відповідальність за новий етап.
Головний урок липня — перестати чіплятися за минуле. Саме готовність прийняти зміни зараз стане основою майбутнього успіху.
Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.