Таропрогноз на осінь 2025 року: нові почуття для Риб і фінансові можливості для Тельців

Карти Таро / © ТСН.ua

Три осінні місяці 2025 року стануть періодом оновлення, пошуку балансу та стабільності. Карти Таро показують, що для багатьох знаків саме цей сезон стане часом переосмислення пройденого й сміливого кроку вперед. Одних чекають зміни у стосунках, інші отримають фінансові винагороди, а для декого осінь принесе натхнення та нові мрії.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Колісниця

Восени вам важливо взяти кермо власного життя у свої руки. Цей час дасть можливість рухатися вперед і долати перешкоди, якщо поєднаєте силу волі та чіткий план.

Телець — Туз Пентаклів

Осінь відкриє перед вами фінансові перспективи. Можливі нові проєкти, стабільна робота чи вигідні інвестиції. Це час для зростання матеріальної бази.

Близнята — Закохані

На перший план вийдуть стосунки. Вам доведеться зробити важливий вибір у любові чи партнерстві. Довіряйте серцю, але не забувайте про раціональність.

Рак — Імператриця

Сезон розквіту. Ваші ідеї зможуть втілитися в життя. У стосунках очікується тепло, а в родині — підтримка. Також це сприятливий час для творчості.

Лев — Сонце

Для вас осінь стане періодом ясності та впевненості у власних силах. Ви будете випромінювати оптимізм і притягувати успіх. Це час перемог і реалізації.

Діва — Вісімка Пентаклів

Фокус на роботі та навичках. Осінь дасть змогу вдосконалити себе, пройти навчання чи завершити важливий проект. Уважність до деталей принесе результат.

Терези — Справедливість

Баланс і чесність стануть ключем до гармонії. Вам доведеться приймати зважені рішення. Осінь дає шанс врегулювати юридичні чи кармічні питання.

Скорпіон — Смерть

Цей сезон може принести глибоку трансформацію. Старе залишиться позаду, звільняючи місце для нового. Хоча зміни можуть бути непростими, вони потрібні для росту.

Стрілець — Світ

Осінь подарує завершення важливого етапу. Ви зможете підбити підсумки й відкрити нові горизонти. Подорожі чи міжнародні проекти принесуть успіх.

Козоріг — Десятка Пентаклів

Для вас головними стануть стабільність і родинні цінності. Осінь може подарувати міцний ґрунт під ногами: фінансову безпеку, підтримку сім’ї чи спадок.

Водолій — Зірка

Оптимізм і натхнення наповнять ваш сезон. Ви зможете мріяти сміливо і робити кроки до втілення бажань. Осінь стане часом відновлення і віри у майбутнє.

Риби — Туз Кубків

На вас чекають нові почуття й емоційні відкриття. Це може бути нове кохання або глибоке духовне переживання. Осінь подарує щирість і натхнення серцю.

Осінь 2025 року обіцяє бути насиченою на події, емоції та відкриття. Одні знаки отримають стабільність у фінансах, інші — шанс на нові почуття, а хтось переживе трансформацію, що змінить життя. Головне — залишатися відкритими до змін і довіряти підказкам Таро.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

