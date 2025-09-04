Рунічний прогноз на 1–7 вересня 2025 року: нові орієнтири для кожного знаку

Руни / © ТСН

Реклама

Руни — це символи, що віддзеркалюють архетипи і допомагають зрозуміти енергії тижня. З 1 по 7 вересня 2025 року вони нагадують нам про необхідність розставити пріоритети, шукати рівновагу й бути відкритими до нових рішень.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками зодіаку

Овен — руна Тейваз

Тиждень принесе ситуації, де знадобляться рішучість та чесність. Важливо діяти відповідально і не відступати від принципів.

Телець — руна Інгуз

Час закладати основу для майбутнього. Ідеї, які з’являться цього тижня, згодом дадуть результат.

Близнята — руна Вуньйо

Відчуєте полегшення й внутрішню гармонію. Це добрий час для спілкування та налагодження зв’язків.

Рак — руна Кеназ

Чіткість і нові ідеї можуть вивести вас на інший рівень. Варто довіритися натхненню.

Лев — руна Феху

Фокус на ресурсах. Важливо раціонально розпоряджатися тим, що маєте, і правильно вкладати сили.

Діва — руна Йера

Ваші попередні старання починають приносити плоди. Тиждень підходить для завершення розпочатого.

Терези — руна Манназ

Підтримка спільноти та взаємодія з іншими принесуть користь. Варто бути відкритими до нових контактів.

Скорпіон — руна Соулу

Внутрішнє світло допоможе вам упоратися з викликами. Це період впевненості та ясності.

Стрілець — руна Райдо

Рух і зміни неминучі. Тиждень вимагає організованих кроків і планування.

Козоріг — руна Ейваз

Стійкість та витривалість допоможуть подолати бар’єри. Це час для збереження внутрішнього балансу.

Водолій — руна Лагуз

Інтуїція і гнучкість будуть вашим компасом. Варто прислухатися до відчуттів і не опиратися потоку.

Риби — руна Пердро

Несподівані події можуть стати підказками. Варто приймати те, що приходить, навіть якщо воно здається дивним.

Тиждень від 1 до 7 вересня 2025 року — це час, коли варто спиратися на внутрішню силу та гармонію з оточенням. Руни підказують: чесність, відкритість і ясність стануть найкращими орієнтирами для руху вперед.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.