Рунічний прогноз на 1–7 вересня 2025 року: нові орієнтири для кожного знаку

Перший тиждень вересня відкриває простір для оновлення, внутрішнього балансу та зростання. Руни цього періоду підкреслюють цінність виразності, підтримки та гнучкості у діях.

Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це символи, що віддзеркалюють архетипи і допомагають зрозуміти енергії тижня. З 1 по 7 вересня 2025 року вони нагадують нам про необхідність розставити пріоритети, шукати рівновагу й бути відкритими до нових рішень.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками зодіаку

  • Овен — руна Тейваз
    Тиждень принесе ситуації, де знадобляться рішучість та чесність. Важливо діяти відповідально і не відступати від принципів.

  • Телець — руна Інгуз
    Час закладати основу для майбутнього. Ідеї, які з’являться цього тижня, згодом дадуть результат.

  • Близнята — руна Вуньйо
    Відчуєте полегшення й внутрішню гармонію. Це добрий час для спілкування та налагодження зв’язків.

  • Рак — руна Кеназ
    Чіткість і нові ідеї можуть вивести вас на інший рівень. Варто довіритися натхненню.

  • Лев — руна Феху
    Фокус на ресурсах. Важливо раціонально розпоряджатися тим, що маєте, і правильно вкладати сили.

  • Діва — руна Йера
    Ваші попередні старання починають приносити плоди. Тиждень підходить для завершення розпочатого.

  • Терези — руна Манназ
    Підтримка спільноти та взаємодія з іншими принесуть користь. Варто бути відкритими до нових контактів.

  • Скорпіон — руна Соулу
    Внутрішнє світло допоможе вам упоратися з викликами. Це період впевненості та ясності.

  • Стрілець — руна Райдо
    Рух і зміни неминучі. Тиждень вимагає організованих кроків і планування.

  • Козоріг — руна Ейваз
    Стійкість та витривалість допоможуть подолати бар’єри. Це час для збереження внутрішнього балансу.

  • Водолій — руна Лагуз
    Інтуїція і гнучкість будуть вашим компасом. Варто прислухатися до відчуттів і не опиратися потоку.

  • Риби — руна Пердро
    Несподівані події можуть стати підказками. Варто приймати те, що приходить, навіть якщо воно здається дивним.

Тиждень від 1 до 7 вересня 2025 року — це час, коли варто спиратися на внутрішню силу та гармонію з оточенням. Руни підказують: чесність, відкритість і ясність стануть найкращими орієнтирами для руху вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

