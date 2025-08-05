Таропрогноз на серпень 2025 року: нові починання для Овнів, стабільність для Козорогів

Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро допомагають побачити приховані тенденції місяця та підготуватися до ключових моментів. Вони не вказують на жорстко визначену долю, а натомість підсвічують можливості, ризики й точки зростання. Серпень 2025 року буде місяцем динаміки та переосмислення, коли варто обирати, куди вкладати свою енергію.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта місяця: Маг

Ваш час діяти! У серпні ви отримаєте всі інструменти для реалізації задуманого. Будьте ініціативними, але не забувайте про відповідальність за власний вибір.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта місяця: дев’ятка пентаклів

Місяць принесе відчуття стабільності та задоволення від своїх досягнень. Ви можете дозволити собі відпочинок і насолоду від результатів праці.

Близнята (21 травня — 20 червня)

Карта місяця: Колесо фортуни

Серпень готує несподівані зміни. Не бійтеся підлаштовуватися під нові обставини — вони можуть відкрити вигідні можливості.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта місяця: туз кубків

Нові емоції, почуття або натхнення увійдуть у ваше життя. Місяць сприятливий для стосунків і творчих проєктів.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта місяця: Сонце

Ви в центрі уваги. Серпень стане періодом успіху, визнання й внутрішнього підйому. Діліться своєю енергією з оточенням.

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Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта місяця: сімка пентаклів

Процеси визрівають. Це час терпіння й уважної підготовки — плоди ваших зусиль скоро дозріють.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта місяця: Імператриця

Творчість, турбота та розвиток стосунків стануть головними темами місяця. Ваші ідеї можуть матеріалізуватися.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта місяця: Смерть

Не бійтеся змін. Серпень стане місяцем трансформацій, коли закриваються старі двері, щоб відкрити нові.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта місяця: лицар жезлів

Час вирушати вперед. Серпень подарує багато динаміки, поїздок і натхненних ідей.

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Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Карта місяця: четвірка пентаклів

Місяць стабільності та збереження ресурсів. Не час для великих ризиків — зміцнюйте те, що вже маєте.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта місяця: Зірка

Оптимізм і натхнення будуть вашими союзниками. Серпень — чудовий період для мрій і планів на майбутнє.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта місяця: Верховна жриця

Слухайте свою інтуїцію — вона підкаже правильний напрямок. Місяць сприятливий для духовних практик і глибоких роздумів.

Серпень 2025 року — це місяць, коли активність і внутрішня робота мають йти поруч. Карти радять бути гнучкими, але цілеспрямованими, і не забувати про власний внутрішній світ.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.