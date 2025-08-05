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- Астрологія
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Таропрогноз на серпень 2025 року: нові починання для Овнів, стабільність для Козорогів
Серпень 2025 року відкриває двері для змін, але водночас вимагає збереження внутрішнього балансу та ясності намірів.
Карти Таро допомагають побачити приховані тенденції місяця та підготуватися до ключових моментів. Вони не вказують на жорстко визначену долю, а натомість підсвічують можливості, ризики й точки зростання. Серпень 2025 року буде місяцем динаміки та переосмислення, коли варто обирати, куди вкладати свою енергію.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен (21 березня — 19 квітня)
Карта місяця: Маг
Ваш час діяти! У серпні ви отримаєте всі інструменти для реалізації задуманого. Будьте ініціативними, але не забувайте про відповідальність за власний вибір.
Телець (20 квітня — 20 травня)
Карта місяця: дев’ятка пентаклів
Місяць принесе відчуття стабільності та задоволення від своїх досягнень. Ви можете дозволити собі відпочинок і насолоду від результатів праці.
Близнята (21 травня — 20 червня)
Карта місяця: Колесо фортуни
Серпень готує несподівані зміни. Не бійтеся підлаштовуватися під нові обставини — вони можуть відкрити вигідні можливості.
Рак (21 червня — 22 липня)
Карта місяця: туз кубків
Нові емоції, почуття або натхнення увійдуть у ваше життя. Місяць сприятливий для стосунків і творчих проєктів.
Лев (23 липня — 22 серпня)
Карта місяця: Сонце
Ви в центрі уваги. Серпень стане періодом успіху, визнання й внутрішнього підйому. Діліться своєю енергією з оточенням.
Діва (23 серпня — 22 вересня)
Карта місяця: сімка пентаклів
Процеси визрівають. Це час терпіння й уважної підготовки — плоди ваших зусиль скоро дозріють.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта місяця: Імператриця
Творчість, турбота та розвиток стосунків стануть головними темами місяця. Ваші ідеї можуть матеріалізуватися.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта місяця: Смерть
Не бійтеся змін. Серпень стане місяцем трансформацій, коли закриваються старі двері, щоб відкрити нові.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта місяця: лицар жезлів
Час вирушати вперед. Серпень подарує багато динаміки, поїздок і натхненних ідей.
Козоріг (22 грудня — 19 січня)
Карта місяця: четвірка пентаклів
Місяць стабільності та збереження ресурсів. Не час для великих ризиків — зміцнюйте те, що вже маєте.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта місяця: Зірка
Оптимізм і натхнення будуть вашими союзниками. Серпень — чудовий період для мрій і планів на майбутнє.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта місяця: Верховна жриця
Слухайте свою інтуїцію — вона підкаже правильний напрямок. Місяць сприятливий для духовних практик і глибоких роздумів.
Серпень 2025 року — це місяць, коли активність і внутрішня робота мають йти поруч. Карти радять бути гнучкими, але цілеспрямованими, і не забувати про власний внутрішній світ.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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