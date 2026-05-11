Астрологія
278
3 хв

Таропрогноз на тиждень 11–17 травня 2026 року: кому доля дасть шанс на зміни

Тиждень від 11 до 17 травня 2026 року стане періодом важливих рішень, емоційних відкриттів і несподіваних можливостей — карти Таро підказують, кому пощастить, а кому доведеться переглянути свої плани.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро

Тиждень від 11 до 17 травня 2026 року стане періодом переосмислення і нових можливостей. Карти Таро вказують: зараз багато знаків зодіаку отримають шанс вийти з замкненого кола та поглянути на своє життя по-новому.

Енергія цього тижня нестабільна: від сильного бажання діяти до потреби сповільнитися і прислухатися до себе. Саме тому важливо не поспішати там, де ситуація ще не до кінця зрозуміла.

Таропрогноз на тиждень 11–17 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Колесо Фортуни

Овнам тиждень приносить зміни та несподівані повороти. Події можуть розгортатися не за планом, але це відкриє нові можливості.

Телець — Король Пентаклів

Тельцям карти обіцяють стабільність і впевненість. Це хороший період для фінансів, роботи та зміцнення своїх позицій.

Близнята — Сімка Кубків

Близнятам варто бути уважними до ілюзій і порожніх обіцянок. Не всі можливості виявляться реальними.

Рак — Десятка Кубків

Ракам тиждень приносить гармонію, підтримку й теплі емоції. Це хороший час для сім’ї та близьких людей.

Лев — Сонце

Левам випадає один з найсильніших тижнів. Карта Сонця обіцяє успіх, ясність і позитивні зміни.

Діва — Вісімка Пентаклів

Дівам доведеться багато працювати. Це тиждень дисципліни, концентрації та поступового руху до результату.

Терези — Закохані

Терезам доведеться зробити важливий вибір. Це може стосуватися стосунків, роботи або внутрішніх цінностей.

Скорпіон — Смерть

Скорпіонам варто бути готовими до завершення певного етапу. Зміни можуть бути непростими, але вони відкриють шлях до нового.

Стрілець — Лицар Жезлів

Стрільцям тиждень приносить енергію, рух і бажання діяти. Важливо не поспішати настільки, щоб втратити контроль.

Козоріг — Імператор

Козорогам карти дають стабільність і контроль. Це хороший період для ухвалення важливих рішень.

Водолій — Зірка

Водоліям тиждень приносить надію і нові перспективи. Ви побачите світло навіть у складній ситуації.

Риби — Місяць

Рибам варто бути уважними до інтуїції та внутрішніх відчуттів. Не все буде очевидним, тож не поспішайте з висновками.

Топ-3 знаків, яким найбільше пощастить

Телець, Лев і Водолій — саме ці знаки можуть отримати найкращі можливості та позитивні зміни.

Кому варто бути обережними

Близнятам, Скорпіонам і Рибам варто уникати поспішних рішень та емоційних реакцій.

Що варто і не варто робити цього тижня

Варто:

  • приймати нові можливості

  • слухати інтуїцію

  • завершувати те, що давно втратило сенс

Не варто:

  • ігнорувати сигнали

  • поспішати з рішеннями

  • триматися за минуле

Загальний прогноз на тиждень

Тиждень 11–17 травня 2026 року стане часом внутрішніх висновків і нових шансів. Карти Таро показують: саме зараз багато знаків зодіаку можуть змінити напрямок свого життя.

Головне — не боятися правди і не відмовлятися від можливостей, які з’являтимуться навіть у несподіваній формі.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

