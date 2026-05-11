Таропрогноз на тиждень 11–17 травня 2026 року: кому доля дасть шанс на зміни
Тиждень від 11 до 17 травня 2026 року стане періодом важливих рішень, емоційних відкриттів і несподіваних можливостей — карти Таро підказують, кому пощастить, а кому доведеться переглянути свої плани.
Тиждень від 11 до 17 травня 2026 року стане періодом переосмислення і нових можливостей. Карти Таро вказують: зараз багато знаків зодіаку отримають шанс вийти з замкненого кола та поглянути на своє життя по-новому.
Енергія цього тижня нестабільна: від сильного бажання діяти до потреби сповільнитися і прислухатися до себе. Саме тому важливо не поспішати там, де ситуація ще не до кінця зрозуміла.
Таропрогноз на тиждень 11–17 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Овен — Колесо Фортуни
Овнам тиждень приносить зміни та несподівані повороти. Події можуть розгортатися не за планом, але це відкриє нові можливості.
Телець — Король Пентаклів
Тельцям карти обіцяють стабільність і впевненість. Це хороший період для фінансів, роботи та зміцнення своїх позицій.
Близнята — Сімка Кубків
Близнятам варто бути уважними до ілюзій і порожніх обіцянок. Не всі можливості виявляться реальними.
Рак — Десятка Кубків
Ракам тиждень приносить гармонію, підтримку й теплі емоції. Це хороший час для сім’ї та близьких людей.
Лев — Сонце
Левам випадає один з найсильніших тижнів. Карта Сонця обіцяє успіх, ясність і позитивні зміни.
Діва — Вісімка Пентаклів
Дівам доведеться багато працювати. Це тиждень дисципліни, концентрації та поступового руху до результату.
Терези — Закохані
Терезам доведеться зробити важливий вибір. Це може стосуватися стосунків, роботи або внутрішніх цінностей.
Скорпіон — Смерть
Скорпіонам варто бути готовими до завершення певного етапу. Зміни можуть бути непростими, але вони відкриють шлях до нового.
Стрілець — Лицар Жезлів
Стрільцям тиждень приносить енергію, рух і бажання діяти. Важливо не поспішати настільки, щоб втратити контроль.
Козоріг — Імператор
Козорогам карти дають стабільність і контроль. Це хороший період для ухвалення важливих рішень.
Водолій — Зірка
Водоліям тиждень приносить надію і нові перспективи. Ви побачите світло навіть у складній ситуації.
Риби — Місяць
Рибам варто бути уважними до інтуїції та внутрішніх відчуттів. Не все буде очевидним, тож не поспішайте з висновками.
Топ-3 знаків, яким найбільше пощастить
Телець, Лев і Водолій — саме ці знаки можуть отримати найкращі можливості та позитивні зміни.
Кому варто бути обережними
Близнятам, Скорпіонам і Рибам варто уникати поспішних рішень та емоційних реакцій.
Що варто і не варто робити цього тижня
Варто:
приймати нові можливості
слухати інтуїцію
завершувати те, що давно втратило сенс
Не варто:
ігнорувати сигнали
поспішати з рішеннями
триматися за минуле
Загальний прогноз на тиждень
Тиждень 11–17 травня 2026 року стане часом внутрішніх висновків і нових шансів. Карти Таро показують: саме зараз багато знаків зодіаку можуть змінити напрямок свого життя.
Головне — не боятися правди і не відмовлятися від можливостей, які з’являтимуться навіть у несподіваній формі.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.