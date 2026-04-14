Таропрогноз на тиждень 13–19 квітня 2026 року: хто отримає прорив, а кому доведеться відпустити

Тиждень від 13 до 19 квітня 2026 року стане періодом рішень, внутрішніх змін і несподіваних шансів — карти Таро вказують, кому пощастить, а кому доведеться пройти через випробування.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Тиждень із 13 до 19 квітня 2026 року принесе енергію завершень і нових стартів одночасно. Карти Таро показують: цей період змусить багатьох знаків зодіаку вийти із зони комфорту і зробити вибір, який давно відкладався.

Це час, коли не варто ігнорувати сигнали. Те, що здається випадковим, насправді може бути важливою підказкою. Для когось це буде тиждень прориву, для когось — момент прощання з минулим.

Овен — Колесо Фортуни

Овнам тиждень приносить зміни. Події можуть розгортатися несподівано, але в перспективі це відкриє нові можливості. Важливо не чинити опір.

Телець — Королева Пентаклів

Тельцям карти обіцяють стабільність і турботу. Це хороший час для фінансів, дому і внутрішнього комфорту.

Близнята — Сімка Мечів

Близнятам варто бути уважними до людей і інформації. Не все буде прозоро, тому краще перевіряти факти.

Рак — Десятка Кубків

Ракам тиждень приносить гармонію і радість. Це час для родини, теплих емоцій і внутрішнього спокою.

Лев — Дев’ятка Жезлів

Левам доведеться проявити витривалість. Ви близькі до результату, але ще потрібно трохи зусиль.

Діва — Туз Пентаклів

Дівам випадає шанс. Це може бути нова можливість у фінансах або роботі. Головне — не проґавити її.

Терези — Справедливість

Терезам доведеться зіткнутися з наслідками своїх рішень. Це тиждень чесності і балансу.

Скорпіон — Вежа

Скорпіонам варто бути готовими до різких змін. Те, що здавалося стабільним, може раптово змінитися.

Стрілець — Лицар Жезлів

Стрільцям тиждень приносить рух і енергію. Ви будете готові діяти і ризикувати.

Козоріг — Десятка Пентаклів

Козорогам карти обіцяють стабільність і фінансову впевненість. Це час зміцнення позицій.

Водолій — Зірка

Водоліям тиждень приносить надію і відновлення. Ви побачите перспективу навіть у складних ситуаціях.

Риби — Вісімка Кубків

Рибам доведеться відпустити щось важливе. Це складно, але необхідно для нового етапу.

ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить

Діва, Рак і Козоріг — саме ці знаки можуть отримати найкращі можливості і результати.

Кому доведеться пройти через випробування

Скорпіон, Близнята і Риби — для них тиждень стане періодом змін і важливих рішень.

Що варто і не варто робити цього тижня

Варто:

  • приймати нові можливості

  • слухати інтуїцію

  • діяти, навіть якщо є страх

Не варто:

  • триматися за минуле

  • ігнорувати очевидні сигнали

  • відкладати рішення

Загальний прогноз на тиждень

Тиждень 13–19 квітня 2026 року стане моментом істини для багатьох знаків зодіаку. Карти Таро показують: старі сценарії завершуються, і відкривається новий етап.

Саме зараз важливо не боятися змін — адже вони ведуть до більш стабільного і усвідомленого майбутнього.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

