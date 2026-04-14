Таропрогноз на тиждень 13–19 квітня 2026 року: хто отримає прорив, а кому доведеться відпустити
Тиждень від 13 до 19 квітня 2026 року стане періодом рішень, внутрішніх змін і несподіваних шансів — карти Таро вказують, кому пощастить, а кому доведеться пройти через випробування.
Тиждень із 13 до 19 квітня 2026 року принесе енергію завершень і нових стартів одночасно. Карти Таро показують: цей період змусить багатьох знаків зодіаку вийти із зони комфорту і зробити вибір, який давно відкладався.
Це час, коли не варто ігнорувати сигнали. Те, що здається випадковим, насправді може бути важливою підказкою. Для когось це буде тиждень прориву, для когось — момент прощання з минулим.
Овен — Колесо Фортуни
Овнам тиждень приносить зміни. Події можуть розгортатися несподівано, але в перспективі це відкриє нові можливості. Важливо не чинити опір.
Телець — Королева Пентаклів
Тельцям карти обіцяють стабільність і турботу. Це хороший час для фінансів, дому і внутрішнього комфорту.
Близнята — Сімка Мечів
Близнятам варто бути уважними до людей і інформації. Не все буде прозоро, тому краще перевіряти факти.
Рак — Десятка Кубків
Ракам тиждень приносить гармонію і радість. Це час для родини, теплих емоцій і внутрішнього спокою.
Лев — Дев’ятка Жезлів
Левам доведеться проявити витривалість. Ви близькі до результату, але ще потрібно трохи зусиль.
Діва — Туз Пентаклів
Дівам випадає шанс. Це може бути нова можливість у фінансах або роботі. Головне — не проґавити її.
Терези — Справедливість
Терезам доведеться зіткнутися з наслідками своїх рішень. Це тиждень чесності і балансу.
Скорпіон — Вежа
Скорпіонам варто бути готовими до різких змін. Те, що здавалося стабільним, може раптово змінитися.
Стрілець — Лицар Жезлів
Стрільцям тиждень приносить рух і енергію. Ви будете готові діяти і ризикувати.
Козоріг — Десятка Пентаклів
Козорогам карти обіцяють стабільність і фінансову впевненість. Це час зміцнення позицій.
Водолій — Зірка
Водоліям тиждень приносить надію і відновлення. Ви побачите перспективу навіть у складних ситуаціях.
Риби — Вісімка Кубків
Рибам доведеться відпустити щось важливе. Це складно, але необхідно для нового етапу.
ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить
Діва, Рак і Козоріг — саме ці знаки можуть отримати найкращі можливості і результати.
Кому доведеться пройти через випробування
Скорпіон, Близнята і Риби — для них тиждень стане періодом змін і важливих рішень.
Що варто і не варто робити цього тижня
Варто:
приймати нові можливості
слухати інтуїцію
діяти, навіть якщо є страх
Не варто:
триматися за минуле
ігнорувати очевидні сигнали
відкладати рішення
Загальний прогноз на тиждень
Тиждень 13–19 квітня 2026 року стане моментом істини для багатьох знаків зодіаку. Карти Таро показують: старі сценарії завершуються, і відкривається новий етап.
Саме зараз важливо не боятися змін — адже вони ведуть до більш стабільного і усвідомленого майбутнього.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.