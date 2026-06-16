Таропрогноз на тиждень 15–21 червня 2026 року: кому молодик відкриє новий шлях, а кому доведеться пройти трансформацію

Карти Таро / © ТСН.ua

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Середина червня проходить під потужною енергією оновлення. Молодик, який відбувся 15 червня, запускає новий цикл у сфері комунікації, навчання, стосунків і особистих рішень. Карти Таро вказують: цього тижня багато людей зрозуміють, що більше не можуть рухатися старим маршрутом.

Це час внутрішньої перебудови. Для когось тиждень принесе довгоочікуваний прорив, а для когось — необхідність чесно поглянути на те, що давно потребувало змін.

Таропрогноз на тиждень 15–21 червня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Маг

Овнам випадає тиждень сили, ініціативи і нових стартів. Ви матимете достатньо ресурсів, щоб запустити важливий проєкт або нарешті перейти до дій.

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Телець — Королева Пентаклів

Тельцям тиждень приносить стабільність, матеріальну впевненість і хороший період для вирішення фінансових питань.

Близнята — Туз Мечів

Для Близнят це тиждень ясності. Ви можете отримати відповідь, яку давно шукали, або побачити ситуацію без ілюзій.

Рак — Місяць

Ракам варто бути уважними до власних емоцій. Не вся інформація цього тижня буде прозорою, тому поспішати з рішеннями не варто.

Лев — Сонце

Левам випадає один із найкращих періодів червня. Карта Сонця обіцяє успіх, хороші новини, впевненість і визнання ваших досягнень.

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Діва — Вісімка Пентаклів

Дівам доведеться багато працювати, але саме зараз закладається фундамент майбутніх результатів.

Терези — Колесо Фортуни

Терезам тиждень приносить несподівані зміни. Події можуть розгортатися не за вашим сценарієм, але саме це відкриє нові можливості.

Скорпіон — Смерть

Скорпіонам настав час трансформації. Старий етап завершується, навіть якщо ви ще не готові це визнати.

Стрілець — Лицар Жезлів

Стрільцям тиждень приносить сильну енергію руху. Подорожі, нові знайомства або важливі рішення можуть кардинально вплинути на найближчий час.

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Козоріг — Імператор

Козорогам тиждень дає можливість зміцнити позиції, взяти контроль над важливою ситуацією і закріпити досягнення.

Водолій — Зірка

Водоліям цей тиждень приносить натхнення, перспективи і шанс реалізувати задум, який довго відкладався.

Риби — Двійка Кубків

Рибам тиждень сприяє стосункам, партнерству і важливим емоційним розмовам. Можливе примирення або нове знайомство.

ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить цього тижня

Леви, Овни та Водолії можуть отримати найбільше позитивних змін, підтримку і нові можливості.

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Кому варто бути особливо уважними

Раки, Скорпіони та Терези можуть зіткнутися з подіями, які вимагатимуть переосмислення і швидкої адаптації.

Що варто робити цього тижня

запускати нові проєкти;

навчатися та розширювати коло контактів;

завершувати старі справи;

переглядати довгострокові плани;

чесно оцінювати свої потреби.

Чого краще уникати

поспішних фінансових рішень;

повернення до токсичних стосунків;

конфліктів через дрібниці;

страху перед змінами.

Загальний прогноз на тиждень

Тиждень 15–21 червня 2026 року стане моментом переходу у новий життєвий цикл. Карти Таро показують: зараз багато знаків зодіаку отримають шанс змінити напрямок свого життя, але лише за умови готовності залишити минуле позаду.

Головний урок цього тижня — не чинити опір змінам. Саме вони можуть привести вас туди, де давно варто було опинитися.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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