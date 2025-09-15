Таропрогноз на тиждень 15–21 вересня 2025 року: зміни для Скорпіонів і гармонія для Раків

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Середина вересня несе потужну енергетику — це період, коли варто визначатися з пріоритетами й робити конкретні кроки вперед. Карти Таро підказують: тиждень 15–21 вересня 2025 року стане часом вибору, важливих рішень і внутрішніх змін. Для одних знаків це буде шанс розпочати новий шлях, для інших — знайти душевну рівновагу та стабільність.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Реклама

Овен — Лицар Жезлів

Тиждень активності й динаміки. Ви будете сповнені енергії для нових починань. Головне — не поспішати без плану.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Фокус на стабільності й задоволенні від результатів. Ви зможете оцінити плоди своєї праці та відчути комфорт.

Близнята — Маг

У вас буде шанс проявити свої таланти й реалізувати ідеї. Тиждень сприятливий для нових починань і креативу.

Рак — Десятка Кубків

Тиждень принесе гармонію в сім’ї та стосунках. Ви відчуєте тепло, підтримку й задоволення від особистого життя.

Лев — Сонце

Ви випромінюватимете оптимізм і силу. Це тиждень ясності, радості та нових перемог.

Діва — Вісімка Пентаклів

Робота, навчання і вдосконалення стануть головною темою. Ваші зусилля принесуть помітний результат.

Терези — Справедливість

Баланс і чесність допоможуть розв’язати складні питання. Час для врегулювання юридичних чи кармічних справ.

Скорпіон — Вежа

Можливі різкі зміни або переламні події. Попри складність, вони відкриють шлях до нового етапу.

Стрілець — Туз Жезлів

Енергія нового початку. Тиждень сприятливий для старту проєктів і творчих ідей.

Козоріг — Ієрофант

Варто звернутися до традицій і мудрості. Час отримувати поради, вчитися й діяти за правилами.

Водолій — Зірка

Оптимізм і віра в майбутнє будуть вашим головним ресурсом. Це час для мрій і натхнення.

Риби — Паж Кубків

Нові почуття, емоційні відкриття або творче натхнення. Тиждень подарує вам ніжність і чутливість.

Тиждень 15–21 вересня 2025 року обіцяє бути яскравим і насиченим. Одні знаки відчують гармонію в особистому житті, інші переживуть зміни, що зруйнують старе й відкриють нові горизонти. Карти Таро радять: довіряйте інтуїції та будьте готовими до трансформацій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.