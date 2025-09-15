ТСН у соціальних мережах

Астрологія
351
2 хв

Таропрогноз на тиждень 15–21 вересня 2025 року: зміни для Скорпіонів і гармонія для Раків

Тиждень від 15 до 21 вересня 2025 року обіцяє бути насиченим на події та внутрішні відкриття. Карти Таро вказують: на нас чекають трансформації, нові можливості та час для пошуку гармонії.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Середина вересня несе потужну енергетику — це період, коли варто визначатися з пріоритетами й робити конкретні кроки вперед. Карти Таро підказують: тиждень 15–21 вересня 2025 року стане часом вибору, важливих рішень і внутрішніх змін. Для одних знаків це буде шанс розпочати новий шлях, для інших — знайти душевну рівновагу та стабільність.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Лицар Жезлів
    Тиждень активності й динаміки. Ви будете сповнені енергії для нових починань. Головне — не поспішати без плану.

  • Телець — Дев’ятка Пентаклів
    Фокус на стабільності й задоволенні від результатів. Ви зможете оцінити плоди своєї праці та відчути комфорт.

  • Близнята — Маг
    У вас буде шанс проявити свої таланти й реалізувати ідеї. Тиждень сприятливий для нових починань і креативу.

  • Рак — Десятка Кубків
    Тиждень принесе гармонію в сім’ї та стосунках. Ви відчуєте тепло, підтримку й задоволення від особистого життя.

  • Лев — Сонце
    Ви випромінюватимете оптимізм і силу. Це тиждень ясності, радості та нових перемог.

  • Діва — Вісімка Пентаклів
    Робота, навчання і вдосконалення стануть головною темою. Ваші зусилля принесуть помітний результат.

  • Терези — Справедливість
    Баланс і чесність допоможуть розв’язати складні питання. Час для врегулювання юридичних чи кармічних справ.

  • Скорпіон — Вежа
    Можливі різкі зміни або переламні події. Попри складність, вони відкриють шлях до нового етапу.

  • Стрілець — Туз Жезлів
    Енергія нового початку. Тиждень сприятливий для старту проєктів і творчих ідей.

  • Козоріг — Ієрофант
    Варто звернутися до традицій і мудрості. Час отримувати поради, вчитися й діяти за правилами.

  • Водолій — Зірка
    Оптимізм і віра в майбутнє будуть вашим головним ресурсом. Це час для мрій і натхнення.

  • Риби — Паж Кубків
    Нові почуття, емоційні відкриття або творче натхнення. Тиждень подарує вам ніжність і чутливість.

Тиждень 15–21 вересня 2025 року обіцяє бути яскравим і насиченим. Одні знаки відчують гармонію в особистому житті, інші переживуть зміни, що зруйнують старе й відкриють нові горизонти. Карти Таро радять: довіряйте інтуїції та будьте готовими до трансформацій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

